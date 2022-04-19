彭博：封控措施令買家卻步 重新加劇房企困境

彭博社指，中國房地產市場近期在官方推助下出現改善勢頭，但兩年來最嚴重的疫情將會延長市場的低迷，上海等大城市的封控不但使銷售陷入停滯，同時令潛在買家卻步，面臨債務壓力的房企無法獲得資金，經濟承進一步壓。分析師曾預期樓市在5月見底，但當前「鑒於疫情的爆發，很難說市場已經觸底」。

報道指，3月新建住宅銷售按年下跌29%，創出去年7月以來最大降幅。在首季度GDP初步核算結果顯示，作為重要經濟來源的房地產業GDP按年下跌2%，在所有行業中跌幅最大。這是負債累累的房企所遭遇的最新挫折，隨著融資枯竭以及更多債券到期，多家企業一直寄望借銷售反彈來抵禦流動性危機。

從東部長三角的製造業腹地，到南方珠三角的貿易中心，最強大的經濟帶正因疫情封控措施而受到衝擊。諮詢公司同策統計，上海已有多逾10個新建樓盤因疫情而延期開售。中原地產分析師盧文曦指，3月時一些企業成功說服買家利用虛擬現實技術睇樓，但本月的全面封控，最終讓樓市活動陷入了停滯。

對樓市的打擊比武漢時更嚴重

「封控期間的一個主要輸家是房地產行業，目前處於至暗時刻，面臨大量違約和整合。」麥格理集團中國經濟研究主管胡偉俊指，就全國來看，行業的好轉需要更多政策支持。人行前官員盛松成亦指，疫情令本就處於低谷的房地產業帶來新的風險，政策仍偏緊下，銷售能否再現前年疫後的大幅反彈仍需觀察。

報道指，本波疫情的潛在打擊可能比武漢時更嚴重，武漢的房地產銷售僅佔全國總量的0.8%，而最近停擺的上海和深圳合共佔到6.5%。更重要的是，2020年初時被壓抑的需求促成了行業快速復甦，但當前的市場氣氛要脆弱得多。另外，中國房企將在7月迎來數年來最大規模的債券到期，多數民營企業再融資仍然受限，開發商佔據主導的離岸垃圾級債券的平均殖利率高於20%。雖然受到政府支持承諾的提振，但在政策細節缺失的情況下，漲勢已開始失去動力。

人行：已有100多個城市的銀行自主下調房貸利率

國家統計局：短期經濟運行有壓力 全年仍能保持平穩增長

內地流行病學專家：動態清零是現階段最佳選擇 長者應儘快接種疫苗

責任編輯：陳建錫