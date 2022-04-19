商務部長據報會見外商代表 承諾緩解供應鏈問題

中國嚴格防控疫情下，上海乃至於多個城市實施封控，引起歐美及日本方面提出異議。彭博社報道，中國商務部長王文濤周一（18日）會見來自美國、歐洲、日本、南韓、英國等8個外商團體代表。王文濤據報承諾解決外企在供應鏈問題上的顧慮，同時重申中國會堅持「動態清零」策略。

（更新會面內容）

報道引述歐盟商會主席伍德克（Joerg Wuttke）指，在兩小時的會晤中，王文濤表現得「細心而又友好」。他說，中方將各國商會稱作「橋梁和紐帶」，承諾會與跨國企業共同解決供應鏈問題。會上同時重申，中國政府在疫情問題上將堅持「動態清零」的立場。

德國商會華北區執行董事晏思（Jens Hildebrandt）指，他們在會上提出會員企業在疫情防控下的緊迫問題，包括生產停止，物流和供應鏈中斷，以及對人員流動限制所造成的長期和短期問題。他們正尋求中國政府釋出明確信號，如何通過政策幫助減負，例如減稅，減免社會保險和減免租金等。

另外，英國商會會長林奇（Steven Lynch）的團隊表示，中國正在失去對投資和人才的吸引力，呼籲政府澄清「動態清零」政策。美國商會代表則向王文濤提出了外國護照持有者不能使用某些疫情防控App，以及中國政府尚未批准使用的外國疫苗接種等問題。

中國歐盟商會8日致函中國國務院副總理胡春華，詳細說明中國防疫措施對境內歐企經營造成的嚴重衝擊。信中並呼籲中國調整防疫措施，例如允許輕症及無症狀感染者在家隔離，並接種信使mRNA疫苗。

此後，日本駐上海總領事赤松秀一15日致函上海市副市長兼疫情防控工作領導小組副組長宗明，反映當地日企因封城防疫面臨的諸多困難。內容包括，日企生產、供貨無法獲得保障，導致銷路和市場開始被其他地區的同業搶占，以致不得不考慮將生產線向其他地區甚至他國轉移。

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責任編輯：蒯宇澄

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