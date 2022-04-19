上海工業企業陸續復工 但物流、手人問題很棘手

上海工業企業在官方一聲令下陸續復工，但在嚴格的閉環管理下，加上人手、物流，以及周邊配套等條件上的不足，令許多企業仍面臨產能上的困難。

「目前還有一定困難，在三區管控情況下，員工怎麼出、物流怎麼通、供應怎麼穩、訂單怎麼回、賬款怎麼收？」當地一間藥企的負責人向內媒指，這些都是公司正面對是棘手問題，本輪疫情發生以來，已安排近百名員工入駐，力求保障存量訂單及項目執行，期望上海能夠快速恢復常態，讓企業運行回歸原位。

睿昂基因子公司思泰得在相關部門支持下，拿到新冠病毒核酸檢測審核合格證，在臨港南橋科技城開放了面向全社會的核酸檢測點，「公司少量的研發工作還在進行，但由於試劑等研發物料運不進來，研發成品也送不出去。」睿昂基因董事長熊慧坦言，復工復產的首要任務是解決通行證，保障物流通暢。

另一名跨國醫療器械公司物流和負責人亦透露，「在實際工作推動中，我們仍然遇到了一些困難和挑戰。比如返崗人員需要持48小時核酸上崗」。他指，一些仍在封控區的員工並不是每天都做檢測，除了社區外的其他地方也未提供檢測的場所，「沒有報告就不能復工，這樣的復工復產無法形成規模」。

上海還是全國汽車業生產重鎮，一名零件供應商負責人透露，先前處於閉環生產狀態的工廠一直在運轉，到崗後的員工則「有來無回」，目前是「封在工廠的人還在工廠，封在家的人還在家」。每生產一輛車需要2萬個以上零件，高度依賴物流運輸，但全國逾3000萬卡車司機仍在路上艱難前行。

一間位於嘉定安亭的跨國汽車供應鏈企業的負責人稱，公司月初起就一直在閉環生產，但到了如今，已幾乎用盡了疫情情前所準備的所有來料和包材，「 我們現在正在集中精力搞原材料，關鍵是現在上海周邊，比如崑山、太倉這些地方也在加強封控管理，好多供應商也停產了」。

另有媒體指，閉環管理要求企業員工每日檢測，但病毒潛伏期長，數百名員工中只要出現一個破口，將會全軍覆沒，這是復工復產最麻煩的地方。

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責任編輯：陳建錫