衛健委：3月以來本土感染近50萬宗 「動態清零」任務艱巨

國家衛健委今日（19日）表示，3月以來，內地新增本土感染49,7214宗，各地「動態清零」的任務十分艱巨。衛健委又強調，要始終堅持「動態清零」總方針不動搖。

據央視新聞報道，國務院聯防聯控機制今日下午舉行新聞發佈會。國家衛健委新聞發言人米鋒表示，要繼續堅持外防輸入、內防反彈，堅持科學精準、動態清零，不猶豫、不動搖，抓實抓細疫情防控各項舉措，層層壓實責任，推動檢測、轉運、收治各環節緊密銜接，儘早實現社會面清零目標。要切實保障好就醫用藥、食品供應，及時回應和解決群眾迫切需求。

米鋒強調，要繼續做好個人防護，積極接種新冠病毒疫苗，特別是加快推進老年人接種。

除西藏外皆有感染個案

國家衛生健康委疾控局副局長吳良有表示，3月1日至昨日（18日），31個省、自治區、直轄市和新疆生產建設兵團累計報告本土感染者497214例，波及除西藏自治區以外的所有省份。

「近一段時間，全國疫情形勢呈現逐漸趨穩態勢，但地區之間交叉輸入影響明顯，各地『動態清零』的任務十分艱巨。」吳良有表示，河北、江蘇、浙江、安徽、廣東、福建、遼寧等省的疫情總體趨於平穩。

他指出，吉林省吉林市疫情持續好轉，處於下降趨勢。長春市疫情呈現下降的態勢，近日新增感染者均為集中隔離發現，但由於感染基數大，社區風險未完全排除，需持續強化疫情防控措施，鞏固防控成果。上海市近日疫情仍處於高位，社區傳播風險仍然較高，防控形勢依然嚴峻，防控任務仍十分艱巨緊迫。

中疾控首席專家吳尊友亦在會上強調，在沒有本地的持續傳播新冠疫情、且本地新冠疫情主要來自境外傳入的情況下，動態清零策略是最佳選擇。

責任編輯：袁瑋婧