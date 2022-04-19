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台灣增1626宗本土確診創新高  新北2歲重症男童搶救6日不治

社會熱點 17:11 2022/04/19

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台灣新冠肺炎疫情升溫，中央流行疫情指揮中心今日（19日）通報，新增1,626宗本土病例，再創單日新高，且連續5天感染數字破千宗。另有2宗死亡病例，分別為2歲重症男童及90多歲老翁，是當地時隔十日再錄得死亡個案。

據疫情指揮中心統計，新增本土病例分布在全台21縣市，僅金門縣未出現疫情。當中新北市有583宗佔最多，其次為台北市287宗，桃園市和基隆市分別有197宗及148宗。

染疫2歲童成最小死亡個案

感染新冠重症死亡的新北市2歲男童，是台灣首宗兒童新冠肺炎重症病例，也是逾2年疫情期間，全台年紀最小死亡個案。當局表示，男童無慢性病史、未接種疫苗，於本月15日確診後，住進加護病房治療。

台灣新增本土感染破千 陳時中強調盡量維持正常生活

台灣增382宗本土確診創今年新高 走向共存？陳時中：清零是不可能

收治的醫院稱，男童送院時意識不清、高燒且生命徵象不穩定，要即時插喉，並送至負壓加護病房進行搶救。他當時多項檢驗報告指標亦呈現異常，包括肝臟功能嚴重異常、全血球數量低下，腦幹呈現瀰漫性水腫，病程快速且症狀罕見。經全力搶救，男童因急性新冠病毒感染併發敗血症，導致腦炎，搶救6日，到今日凌晨不治。

另一名90多歲男死者，本身有癌症、心衰竭及慢性腎病史，已完整接種3劑新冠肺炎疫苗，於本月14日確診，X光顯示有肺炎狀況，曾使用瑞德西韋救治，最後仍因新冠肺炎急性腎衰竭不治。

此外，由於台灣的社區疫情持續擴大，居家隔離對象急增，指揮中心宣布調整居家隔離或檢疫對象的採檢措施。自周三（20日）凌晨零時起，居家隔離對象首次採檢改以家用快篩試劑或核酸檢測確認，然後於隔離期滿當日再做一次快篩；居家檢疫對象則只需在檢疫期滿當日進行一次快篩。

責任編輯：易燕丹

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