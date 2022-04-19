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上海男囤菜高價轉賣10日賺150萬元 涉非法經營被捕

社會熱點 19:13 2022/04/19

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上海因疫情持續封控，民眾面臨買菜難題，上海警方今日（19日）通報，一名男子在疫情期間大量囤積食品，並提價逾10倍再售出，累計非法獲利150餘萬元（人民幣，下同），該男子涉嫌非法經營罪被採取刑事強制措施。

據上海市公安局通報，靜安警方周一（18日）接獲市民舉報指，有人在陝西南路附近大幅抬高價格販賣雞鴨等食材，涉嫌哄抬物價。接報後，警方趕赴現場檢查，並迅速鎖定疑犯。

調查發現，4月10日以來，疑犯高某大量囤積青菜、雞蛋、雞、鴨等食品原料，並非法租用他人食品經營營業執照在網絡平台開店對外銷售。

為追求高額利益，高某將從外地以批發價購入的生鮮食品大幅抬高價格，後對外進行銷售，其中35元一隻的冰凍鴨被提價至376元。而截至案發，高某已累計銷售175餘萬元，非法獲利150餘萬元。

警方表示，疑犯高某因涉嫌非法經營罪已被靜安警方依法採取刑事強制措施，案件正在進一步偵辦中。警方進一步正告，將以「零容忍」態度嚴查嚴處各類哄抬物價、價格欺詐等違法犯罪行為。

這起「發疫情財」的案件傳開後，引發不少網民討論。部分人認為如此高利潤相當離譜，反映在疫情之下，上海部分地區仍缺乏新鮮蔬菜等食材供應。

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責任編輯：蒯宇澄

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