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鍾南山刊文：中國仍需重新開放 長期動態清零不可維持

社會熱點 20:15 2022/04/19

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內地疫情持續，漫長封控令民怨四起，輿論爆發對於「動態清零」質疑聲。中國工程院院士鍾南山本月前些時間在《國家科學評論》刊發英文社論文章，指出「動態清零」不能長期維持，中國需要重新開放，以使社會經濟發展正常化。

「國家科學評論」（National Science Review）是中國第一份英文版自然科學綜述性學術期刊，標榜反映中外科學研究的重要成就，並深度解讀重大科技事件及重要科技政策。據查，該文題為「關於中國在即將到來的COVID-19時代重新開放的戰略」，為鍾南山與中國呼吸疾病國家重點實驗室副研究員關偉傑共同撰寫。

文章就中國如何重新開放提出五點建議。

鍾南山：加強免疫勢在必行 建議使用異種疫苗序貫接種

鍾南山：中國當前不適用完全開放 應動態清零逐步開放

加強國際合作

第一點指在全國範圍內實施疫苗接種是實現群體免疫的關鍵。第二點則是加快靶向藥物和有效中和抗體藥物的研發。該文提到在輝瑞口服藥物和默沙東新冠口服藥之外，其他在研口服藥及注射藥物的治療效果為改善臨床結果提供了希望，並呼籲在這一方面加強國際合作。

第三點是在社區環境中應當優先考慮凱蘇抗原試劑盒檢測。文章指此舉與核酸檢測相比，可以顯著縮短周轉時間，且對醫療設施和人員的依賴性更低。

第四點是加強對潛伏期和恢復期感染個案的縱向隨訪調查，以為決策者制定科學管理提供參考。

在試點城市調整防疫策略

第五點是在某些指定城市或地區進行試點調查，並根據輸入新個案的流行特點調整政策。文章稱，這對於驗證中國向安全有序的社會重新開放過渡的成果至關重要。

值得注意的是，針對第五點，早前多家媒體曾報道指，中國國務院聯防聯控機制選擇上海、廣州、成都、大連、蘇州、寧波、廈門和青島8個城市作為新冠疫情防控措施優化試點研究工作試點地區，於4月11日正式啟動。惟不久後該內媒文章被刪除。

習近平談疫情：不能放鬆防控工作 堅持動態清零

「動態清零」再受質疑 吳尊友強調不等同封控和零感染

內地流行病學專家：動態清零是現階段最佳選擇 長者應儘快接種疫苗

責任編輯：袁瑋婧

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鍾南山 新冠肺炎疫情 疫情 治療 經濟 自然科學 上海 中國國務院 中國 青島

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