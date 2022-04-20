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上海新增病例回落至近1.9萬宗 孫春蘭重申堅持「動態清零」

社會熱點 22:21 2022/04/20

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上海本土疫情稍見回落，新增2,494宗確診及16,407宗無症狀感染，當日染疫總數為18,901宗，回落至兩萬宗以下。另有7人死亡，直接死亡原因均由基礎疾病導致。副總理孫春蘭今日（20日）表示，要堅定不移執行「動態清零」總方針，要繼續加強社區管理，進一步強化對養老院、學校等重點場所的管控力度。

內地昨新增2,753宗本土確診及17,066宗本土無徵狀感染。上海有2,494宗確診及16,407宗無症狀感染，其中，1,800宗確診和16,178宗無症狀感染者在隔離管控中發現，其余在相關風險人群排查中發現。

上海另新增7宗本土死亡個案，其中60歲以下2人，合並有晚期肺癌、胸腔積液、急性冠脈綜合征。70歲以上5人，合並有冠心病、心力衰竭、高血壓（極高危）、糖尿病、尿毒症、腦梗塞、晚期胰腺腫瘤等基礎疾病。上述7人入院後病情加重，經搶救無效死亡，直接死亡原因均由基礎疾病導致。

孫春蘭今日在上海視察了多間方艙醫院，她指，加快實現「社會面清零」目標，是堅持人民至上、生命至上的重要舉措，已取得階段性成效。要堅定不移執行「動態清零」總方針，把各項工作深入細緻開展好，徹底阻斷病毒傳播鏈條。她要求，進一步強化「採、送、檢、報、轉、收」各環節緊密銜接，對老舊小區、城中村等重點地區加大工作力度，確保應轉盡轉、日清日結；繼續加強社區管理，強化對重點場所的管控力度，堅持閉環管理，嚴防發生聚集性疫情。

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衛健委：3月以來本土感染近50萬宗 「動態清零」任務艱巨

責任編輯：尹航

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