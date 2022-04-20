內地4月LPR維持不變 連續第三個月按兵不動（第三版）

內地4月LPR(貸款市場報價利率)報價出爐，1年期和5年期均維持不變。這是人行連續第三個月按兵不動，令市場失望。人民幣在岸價早段一度跌至6.41，離岸價一度逼近6.44關口。

（第三版更新於12:30）

內地4月1年期LPR為3.7%，預期為3.65%，上月為3.7%。5年期LPR為4.6%，預期為4.55%，上月為4.6%，均為連續三個月維持不變。

上周五，人行最近一次續作中期借貸便利(MLF)，利率維持不變，打擊了本月LPR下調的預期。不過，隨著經濟下行壓力加大，尤其是3月以來內地經濟受上海等地疫情影響明顯，市場仍憧憬貨幣寬鬆政策，決策層也多次提出，適時運用降準等貨幣政策工具，降低綜合融資成本。

同時，近期從中央到地方持續放鬆房地產市場調控，官媒呼籲發揮穩樓市在穩宏觀經濟大盤中作用的背景下，市場對下調5年期以上LPR抱有一定預期。

不過，上周，中美10年期國債收益率2010年來首次出現倒掛，且美聯儲將採取更激進的路徑加息已經深入人心，中國央行的寬鬆空間受到掣肘。

上周五晚間，人行宣布4月25日降准25個基點， 共計釋放長期資金約5,300億元。此次降準幅度不及預期。先前市場預期將降準50個基點。

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另外，人行表示，為維護銀行體系流動性合理充裕，今日開展100億元7天期逆回購操作，利率持穩在2.10%。這是逆回購規模連續第六日定在百億，並完全對沖到期。

人民幣方面，隨著美元指數連漲並創下兩年多來新高，人民幣對美元在在岸和離岸市場雙雙大跌。在岸價早段一度跌至6.41，最新報6.3978；離岸價一度逼近6.44關口，最新報6.4181。

今日中間價報6.3996，較昨日6.372下調276點。

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責任編輯：尹航

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