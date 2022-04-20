上海：社區擴散得到有效遏制 兩區首日達社會面清零目標

上海新冠肺炎疫情近日稍有回落，昨日（19日）新增本土感染降至2萬宗以下。上海今日（20日）舉行的疫情發布會通報，全市疫情近幾天呈下降趨勢。單日新增報告100宗以上的街鎮已連續3日降低，社區擴散得到有效遏制。而金山區和崇明區更首日達到社會面清零目標。

據上海市衛生健康委一級巡視員吳乾渝表示，浦東、閔行、松江、青浦和普陀等5區，近3日疫情總體呈持續下降趨勢。徐匯、楊浦、虹口、長寧、寶山和嘉定等6區疫情，總體處於平台波動狀態；黃浦區疫情仍在小幅上升，靜安區疫情上升趨勢趨緩。奉賢、金山和崇明等3區疫情持續低位，金山區和崇明區首日達到社會面清零目標。

調整「三區」劃定 封控區涉逾1100萬人 較首次少400多萬

吳乾渝又透露，昨天根據階段性篩查結果，動態調整了「三區」劃定，劃定了封控區16,650個，涉及1,187.8萬人，比之前首次劃定的減少了400多萬人；管控區13,304個，涉及448萬人，增加人數超過200萬人；防範區28,075個，涉及785.6萬人，增加人數超過200萬人。

封控區將嚴格落實居家隔離；管控區實施7天居家健康監測，人不出小區或單位，嚴禁聚集、錯峰取物；防範區的居民可以在行政區域內適當活動，但要嚴格限制人員聚集。

52宗重型患者 昨逾2.7萬人出院出艙

上海昨日新增18,901宗本土感染，包括2,494宗確診、16,407宗無症狀感染；另再多7宗死亡個案。

上海新增本土感染回落至1.9萬宗 增7人死亡

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吴乾渝表示，截至昨日，在定點醫療機構接受治療的重型患者有52宗。昨日新增的7宗死亡病例，有2人為60歲以下，合併有晚期肺癌、胸腔積液、急性冠脈綜合症；5人70歲以，上合併有冠心病、心力衰竭、高血壓（極高危）、糖尿病、尿毒症、腦梗塞、晚期胰腺腫瘤等基礎疾病。其中有2人接種過新冠疫苗，其餘未接種。7人入院後病情加重，經搶救無效死亡，直接死亡原因均由基礎疾病導致。

另外，截至今早9時，上海這次疫情全市已累計排查到在滬密切接觸者383,211人，均已落實管控，其中320,885人核酸檢測結果為陰性，其餘正在檢測中。而昨天出院出艙人數達27,093人，出院出艙人員持續增加，當地要求屬地做好接返工作。

責任編輯：林佩怡

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