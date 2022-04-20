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人行、銀保監座談會：加大疫情防控和經濟社會發展金融支持

經濟脈搏 10:51 2022/04/20

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據中國人民銀行網站，人行、銀保監會昨（19日）聯合召開金融支持實體經濟座談會，提出要抓好近期各項金融政策的落地工作，加大疫情防控和經濟社會發展金融支持，保障物流暢通和促進產業鏈供應鏈循環。

會議強調，金融系統要充分認識做好疫情防控，和經濟社會發展金融服務的緊迫性和重要性，堅持金融為民理念，強化責任擔當，切實抓好《關於做好疫情防控和經濟社會發展金融服務的通知》等金融政策的落地工作。

堅持房住不炒定位 不盲目抽貸

會議指出，要用好用足各項金融政策，主動靠前服務實體經濟。各金融機構要重點圍繞接觸型服務業、小微受困主體、貨運物流、投資消費等重點支持領域，強化對重點消費、新市民和有效投資的金融服務，及時在信貸資源配置、內部考核、轉移定價等方面出台配套措施。要充分發揮多項結構性貨幣政策工具的效能，做好政銀企對接，及早釋放政策紅利。要平衡好支持疫情防控、支持實體經濟與防範風險的關係，提升政策可持續性和宣傳落地效果。

會議強調，金融機構要堅持房子是用來住的、不是用來炒的定位，因城施策落實好差別化住房信貸政策，更好滿足購房者合理住房需求。要執行好房地產金融宏觀審慎管理制度，區分項目風險與企業集團風險，不盲目抽貸、斷貸、壓貸，保持房地產融資平穩有序。要按照市場化、法治化原則，做好重點房地產企業風險處置項目並購的金融服務。要及時優化信貸政策，靈活調整受疫情影響人群個人住房貸款還款計劃。

瑞銀美銀均調低中國今年GDP預測至4.2% 料更多穩增長政策出台

下行壓力加大 央媒權威回應中國經濟十大問題

責任編輯：易燕丹

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