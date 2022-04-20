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王思聰微博遭禁言 曾質疑連花清瘟

社會熱點 11:27 2022/04/20

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萬達集團董事長王健林兒子王思聰的微博，「因違反相關法律法規」，遭到禁言。此前，王思聰曾在微博轉發質疑連花清瘟藥效的影片，又曾呼籲中證監嚴查連花清瘟膠囊的生產商以嶺藥業（深：002603）。

在新冠肺炎疫情下，連花清瘟膠囊是內地推薦治療使用的中成藥之一。

坐擁超過4000萬粉絲的王思聰微博，4月14日曾轉發一段影片，影片題為「世衛組織『推薦』連花清瘟，誰告訴你的？」文中提及以嶺藥業股價異常波動，並指其節目之前已「多次質疑連花清瘟的藥效和營銷模式」。

王思聰轉發影片時還評論道：「證監會應嚴查以嶺藥業。現在在中國能看到一個嚴謹、敢於求證、有良心、敢說真話的媒體，實在實在是太難了。」不過，大約1小時後，王思聰又編輯了該條微博，刪去以上句子。

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內地線上醫療平台提醒：別吃連花清瘟預防新冠

【新冠肺炎】鍾南山：有充足證據 連花清瘟有療效

以嶺藥業回應稱，「關於微博上所傳的消息，請指出具體的問題與源頭，我們將對具體內容做解答。從臨床試驗，到具體的實驗數據，再到被收入到新冠肺炎診療方案，包括適應症與說明書，我們都有完整的證據和報告披露。不能因為『王思聰』三個字眼，就隨意提出疑問，對於網絡上的一些言論，聽聽就罷了，投資者請加以甄別。」

以嶺藥業還在投資者互動平台上稱，該公司相信「清者自清」，並會持續跟踪事態發展情況，必要時會通過法律手段維護自身的合法權益。有媒體之後引述以嶺藥業再次回應稱，「公司從未在任何場合表示『世衛組織推薦連花清瘟』」。

《A股焦點》連花清瘟效用遭質疑，以嶺藥業股價三連挫

責任編輯：林佩怡

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