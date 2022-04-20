上海近兩成陽性感染為60歲以上長者 官方提日常防護5要點

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【上海疫情】凌晨兩點登門開鎖 官方回應「94歲阿婆被拉去方艙？」
上海新冠肺炎疫情持續，市疫情防控新聞發布會通報，本輪疫情累計陽性感染者中，60歲及以上老年人佔近兩成；惟新冠疫苗加強針接種率僅達38%。當局呼籲符合條件的老年人，盡快接種疫苗，另就老年人日常防護提出5大要點。
接種率僅62%較低
上海市疾控中心副主任孫曉冬今日（20日）表示，截至目前，上海本輪疫情累計陽性感染者中，60歲及以上老年人佔比19%；其中，80歲及以上老年人佔比2%。當地60歲及以上老年人群疫苗接種率62%，加強免疫接種率38%，「總體來講，接種率還是比較低的。」
孫曉東指出，根據國內外對老年人群新冠發病情況的研究，在全程接種以及接種加強劑次新冠疫苗的老年人中，疫苗預防重症、危重症乃至死亡的效力非常明顯，全程接種的效力超過70%，接種加強劑次以後更超過90%。他呼籲，符合條件的老年人，未來在解封以及附近的接種點開放以後，盡快預約接種新冠疫苗；已完成全程接種的老年人，在滿6個月後盡快接種加強劑次。
老年群體在疫情中如何防護？
此外，孫曉東稱，國內外的研究表明，老年群體是新冠病毒的易感人群，如果被感染，也非常容易傳給他人。他針對老年群體在疫情中的日常防護工作，提出5個要點。
責任編輯：易燕丹
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