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上海近兩成陽性感染為60歲以上長者 官方提日常防護5要點

社會熱點 12:29 2022/04/20

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上海新冠肺炎疫情持續，市疫情防控新聞發布會通報，本輪疫情累計陽性感染者中，60歲及以上老年人佔近兩成；惟新冠疫苗加強針接種率僅達38%。當局呼籲符合條件的老年人，盡快接種疫苗，另就老年人日常防護提出5大要點。

接種率僅62%較低

上海市疾控中心副主任孫曉冬今日（20日）表示，截至目前，上海本輪疫情累計陽性感染者中，60歲及以上老年人佔比19%；其中，80歲及以上老年人佔比2%。當地60歲及以上老年人群疫苗接種率62%，加強免疫接種率38%，「總體來講，接種率還是比較低的。」

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孫曉東指出，根據國內外對老年人群新冠發病情況的研究，在全程接種以及接種加強劑次新冠疫苗的老年人中，疫苗預防重症、危重症乃至死亡的效力非常明顯，全程接種的效力超過70%，接種加強劑次以後更超過90%。他呼籲，符合條件的老年人，未來在解封以及附近的接種點開放以後，盡快預約接種新冠疫苗；已完成全程接種的老年人，在滿6個月後盡快接種加強劑次。

老年群體在疫情中如何防護？

此外，孫曉東稱，國內外的研究表明，老年群體是新冠病毒的易感人群，如果被感染，也非常容易傳給他人。他針對老年群體在疫情中的日常防護工作，提出5個要點。

  • 一是牢記個人防護要到位。非必要不外出，不去人群聚集場所，即便是解封以後也要盡可能做到上述這一點。如果必須要出門時，一定要記得規範佩戴口罩，口罩不要為了節約而重複使用。在做核酸檢測時，特別注意不要去接觸核酸檢測的採樣台，和其他檢測者保持2米安全距離，回家後流水洗手，換鞋、做好相應物品的消毒。
  • 二是牢記居家環境要清潔。多開窗通風，保持室內清潔衛生。收到快遞後，先在室外用酒精濕巾或者含氯消毒液擦拭消毒，再放在通風處靜置半小時。
  • 三是牢記營養攝入要均衡。注意補充適量的蛋白質、維生素。要多喝水、用水或鹽水適當漱口，保持口鼻濕潤。
  • 四是牢記鍛煉運動要適度。在家裡可以適當散步、做操等，衣服要寬松舒適，鞋子合腳牢固，不要穿拖鞋運動，以防意外跌倒和不必要的損傷。
  • 五是牢記健康管理要堅持。保持生活規律，保證睡眠，盡可能保持愉快的心情，多與子女和親朋好友溝通聊天。如果是有一些基礎性疾病的，要對血壓、血糖、心率要做好自我監測和控制，按時服藥。

責任編輯：易燕丹

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