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北京周邊多地房貸利率鬆動 張家口首套房首付比例降至20%

經濟脈搏 11:47 2022/04/20

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樓市暖風也吹到了北京周邊地區，據《證券日報》報道，自4月18日起，張家口市區部分商業銀行開始降低購房首付款比例，其中首套房最低首付款比例降為20%，二套房最低首付款比例降為30%。

北京周邊地區房貸利率普降

報道稱，張家口市區多家銀行稱，首付款比例確實有所下調。不過，部分國有銀行個貸部工作人員卻表示，半個月前就已開始下調購房首付款比例，同時還下調了個人住房按揭貸款利率。

北京周邊多地房貸利率鬆動 張家口首套房首付比例降至20%

同時，除張家口外，河北秦皇島、河北保定等地區的部分銀行近期也下調了個人住房按揭貸款利率。

諸葛找房數據研究中心市場分析師關榮雪表示，近期許多環京城市推出購房政策適度鬆綁舉措，體現出這些地區對樓市回暖、成交回升的渴望。受多元產業的支持，北京市場潛在購房需求猶存，隨著時間的推移，積累的購房需求會逐步釋放。

她續指，北京樓市具有較強韌性，無需政策過度鬆動以促進樓市交易。也不排除北京樓市表現過於乏力導致庫存壓力增加後，購房政策出現鬆動的可能，但放鬆力度不會太大。

報道指，目前北京地區房貸利率依然如舊，執行的首套房貸款利率仍為5.15%，二套房貸款利率仍為5.65%。但銀行房貸額度和放款速度均有明顯改善。

市場解讀人行降準 利好股市樓市？後續還會降息？

上海放寬購房政策 專家：疫情影響 滬樓市壓力較大

3月內地樓市回暖 一線城市整體按月升12% 北京成交面積按月升8成

房貸政策有望全面放鬆

人行近日表示，今年3月以來全國已有100多個城市下調房貸利率，樓市放鬆力度進一步增強。易居研究院智庫中心研究總監嚴躍進表示，房貸政策有望全面放鬆，房貸額度會繼續增加，房貸利率會進一步下調，放款節奏會進一步增大。另外，二套房可以更好地享受首套房的一些貸款政策，這些都有助於降低購房成本。

責任編輯：李冰琪

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