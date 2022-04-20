  • 24°C
香港時間 : 2022420日 (三) 12:56
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 芯片 科技 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【上海疫情】如何防止大規模核酸檢測中交叉感染？上海這樣做

社會熱點 11:48 2022/04/20

分享：

分享：

新一輪疫情以來，上海實施高頻次的核酸篩查已有一段時間。對於如何防止篩查中的交叉感染，上海市常務副市長吳清表示，很多地區都採取「分門棟、分時段、分批次」等組織方法。同時，引導居民在檢測過程中嚴格遵守「2米線」間距。

上海市委常委、常務副市長吳清表示，在大規模篩查的資源配置、利用和調度組織上，目前上海已組織各街鎮、社區合理設置採樣點，盡量做好居民的組織發動，很多地區都採取了包括「不叫不動、叫了再動」「該上門的上門、該下樓的下樓」「分門棟、分時段、分批次」等一系列組織方法。同時，引導居民在參與檢測過程中嚴格遵守「2米線」間距、戴口罩、不交流，避免交叉感染。

上海交通大學國際與公共事務學院教授、上海交通大學-耶魯大學衛生政策聯合研究中心執行主任趙大海表示，通過優化核酸檢測的方式方法，分時段、分批次組織居民有序參加核酸檢測，減少人群聚集，可有效防止交叉感染。

另外，對於繼續高頻次做核酸檢測是否有必要，專家稍早前在疫情防控新聞發布會上介紹，高頻次的重複多次的檢測非常有必要，原因在於新冠病毒有感染潛伏期和檢測窗口期，而且重複多次檢測可彌補採樣誤差可能帶來的假陰性影響。

保物流及供應 劉鶴：不得以等核酸結果為由限制通行

【上海疫情】繼續高頻核酸檢測有必要嗎？專家：非常有必要，原因有三

經濟學家郎咸平母親上海就醫 核酸結果等4小時未出去世

責任編輯：尹航

緊貼中國國情最新發展，BOOKMARK china.hket.com 中國頻道


 

開啟hket App，閱讀全文
上海 疫情 口罩 傳染病

上一篇文章

上海近兩成陽性感染為60歲以上長者 官方提日常防護5要點

下一篇文章

王思聰微博遭禁言 曾質疑連花清瘟
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

張庭夫婦涉傳銷名下上海96套房產被查封 價值17億元
張庭夫婦涉傳銷名下上海96套房產被查封 價值17億元
「動態清零」再受質疑 吳尊友強調不等同封控和零感染
「動態清零」再受質疑 吳尊友強調不等同封控和零感染
上海男囤菜高價轉賣10日賺150萬元 涉非法經營被捕
上海男囤菜高價轉賣10日賺150萬元 涉非法經營被捕
鍾南山刊文：中國仍需重新開放 長期動態清零不可維持
鍾南山刊文：中國仍需重新開放 長期動態清零不可維持
上海疫情現曙光？出院出艙2.3萬人超過新增陽性人數
上海疫情現曙光？出院出艙2.3萬人超過新增陽性人數
央視畫面中上海物資供應為擺拍？ 官方闢謠：是真實情況（有片）
央視畫面中上海物資供應為擺拍？ 官方闢謠：是真實情況（有片）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款