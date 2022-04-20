【上海疫情】如何防止大規模核酸檢測中交叉感染？上海這樣做

新一輪疫情以來，上海實施高頻次的核酸篩查已有一段時間。對於如何防止篩查中的交叉感染，上海市常務副市長吳清表示，很多地區都採取「分門棟、分時段、分批次」等組織方法。同時，引導居民在檢測過程中嚴格遵守「2米線」間距。

上海市委常委、常務副市長吳清表示，在大規模篩查的資源配置、利用和調度組織上，目前上海已組織各街鎮、社區合理設置採樣點，盡量做好居民的組織發動，很多地區都採取了包括「不叫不動、叫了再動」「該上門的上門、該下樓的下樓」「分門棟、分時段、分批次」等一系列組織方法。同時，引導居民在參與檢測過程中嚴格遵守「2米線」間距、戴口罩、不交流，避免交叉感染。

上海交通大學國際與公共事務學院教授、上海交通大學-耶魯大學衛生政策聯合研究中心執行主任趙大海表示，通過優化核酸檢測的方式方法，分時段、分批次組織居民有序參加核酸檢測，減少人群聚集，可有效防止交叉感染。

另外，對於繼續高頻次做核酸檢測是否有必要，專家稍早前在疫情防控新聞發布會上介紹，高頻次的重複多次的檢測非常有必要，原因在於新冠病毒有感染潛伏期和檢測窗口期，而且重複多次檢測可彌補採樣誤差可能帶來的假陰性影響。

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責任編輯：尹航

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