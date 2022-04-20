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中國與所羅門群島正式簽署安全協議 美日澳紐憂印太風險（第二版）

國情動向 12:03 2022/04/20

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中國外交部昨日（19日）證實，中國和所羅門群島（Solomon Islands）近日已正式簽署雙邊安全合作框架協議。美國、澳洲、日本、新西蘭官員昨日在夏威夷召開會議，4國官員表達了對該協議簽署與對印太地區風險的擔憂。在北京，中國外交部對此表示「不明白這怎麼就對美方構成嚴重的風險」

*更新外交部回應

中國外交部發言人汪文斌今日反問道，按照美方的邏輯，是不是太平洋島國只能同美方開展安全合作，或者只能同包括美方在內的它的少數幾個盟友開展安全合作？是不是同其他國家進行安全合作就是威脅？美方究竟是把島國視為獨立的主權國家，還是當作自己的附屬物？是要與島國發展平等關係，還是尋求控制島國？這些是美方需要回答的問題。

綜合外媒報道，美方官員包括白宮印太事務協調官坎貝爾（Kurt Campbell）、國務院東亞暨太平洋事務助理國務卿康達（Daniel Kritenbrink），以及美國海軍印太司令部司令阿奎利諾（John C. Aquilino）。

白宮周二（19日）發聲明指，美國、日本、澳洲和新西蘭4國官員共同關注，中國和南太平洋島國所羅門群島簽署的安全合作框架協議，以及協議對自由開放的印太地區構成的嚴重風險。強調未來將在該區加強參與力度，應對海上安全、經濟發展至氣候危機、新冠疫情等挑戰。

早前，據澳大利亞廣播公司報道，根據一份外泄的中國-所羅門群島協議草案，北京將被允許在所羅門群島停靠海軍船隻和安全人員的進入，以保護中國在這個島國的數十億美元的基礎設施投資。

傳所羅門群島擬允中國艦艇在當地補給 澳洲表關注

布林肯轉抵斐濟 料在所羅門群島重開大使館抗中國影響

所國承諾不允許中國設立軍事基地

澳大利亞、新西蘭、美國和一些太平洋島國都批評此舉是破壞區域穩定。在遭到區域各方強烈反對後，所國表示將不會允許中國在所羅門群島設立軍事基地。

路透社報道說，周二早些時候，所羅門群島議會被告知，中國下個月將派官員前來這個太平洋島國簽署合作協議。儘管中國大使館和所羅門群島官員此前草簽了安全合作協議，但雙方的部長還沒有簽署。

在北京，外交部發言人汪文斌昨日表示，中所安全合作方式是公開透明、開放包容的，不針對任何第三方，與所羅門群島現有的雙多邊安全合作機制並行不悖，互相補充。他說中方願與有關國家發揮各自優勢，形成國際合力。

中國證實與所羅門群島草簽安全合作框架協議 不容外部干涉

責任編輯：袁瑋婧

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