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新加坡下任總理人選黃循財美國演講：嘗試圍堵中國崛起不會有效

國情動向 12:26 2022/04/20

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新加坡總理李顯龍的「凖接班人」現任新加坡財政部長黃循財，18日在美國演講時談及中美關係。黃循財表示，中國的增長趨勢不可阻擋，嘗試圍堵中國崛起不僅十分困難也不會有效，而且只會讓中國更下定決心自力更生，包括開發本土科技和自行設立另一套國際規則。

黃循財於本月16日至25日訪問美國，這是他4月14日獲確立為新加坡第四代領導班子領軍人後的首個出訪行程。

黃循財：中美關係是世界上最重要的雙邊關係

據新加坡媒體《聯合早報》報道，他在活動致辭後的對話環節中提出，將中國排除在現有國際體系之外，只會導致中國發展出以自身規則為基礎的一套平行體系。

他重申，中美關係是世界上最重要的雙邊關係，各國都希望雙方能繼續交流，找出在共同關注的議題上合作的方法。「事實是，中國會有自身的發展，美國沒有能力讓中國變得更像美國，但就算彼此存在差異，美國和中國都有共同關注的議題，包括如氣候變化等全球議題、應對大流行，甚至是核不擴散。」

冀打造一開放包容框架 讓所有大國參與亞太事務

黃循財相信，若能找出中美雙方能繼續競爭，卻又能相互依存，在開放的框架裡合作尋求互惠互利，整個世界都會更安全和更美好。黃循財也指出，如果當初美國沒有退出，《跨太平洋夥伴關係協定》（TPP）得以延續固然很好，但如今已有《跨太平洋夥伴全面進展協定》（CPTPP），中國也提出了申請加入。該組織將通過適當的程序來處理中國的申請。

除了CPTPP，本區域內還有亞太經濟合作組織（APEC）、東亞峰會（East Asia Summit），以及美國拜登政府最近提出的印太經濟框架（Indo-Pacific Economic Framework），黃循財對此表示歡迎和支持。他希望打造一個開放和包容的框架，讓所有大國能參與亞洲和亞太的事務。

李顯龍與黃循財

美國彭博社評論稱，新加坡總理李顯龍宣布決定，黃循財成為接班人，這實際上為黃循財成為新加坡下一任總理鋪平了道路。

分析稱，在新冠疫情襲擊新加坡後，黃循財成為協調對抗疫情的總指揮之一，雖然初期的決策失誤，導致新加坡疫情急升，但在調整策略後，讓新加坡成為首批宣布與病毒共存抗疫方針的國家。現在新加坡疫情已經穩定，一度成為「共存典範」，帶動黃循財個人聲望急升。

責任編輯：李冰琪

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