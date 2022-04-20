【上海疫情】凌晨兩點登門開鎖 官方回應「94歲阿婆被拉去方艙？」

上海新冠肺炎疫情持續，近日網上流傳一則《請大家幫我轉發！求不要把我94歲的外婆拉去方艙！》的帖文，引發社會關注，普陀區宜川路街道辦事處周二（19日）回應事件，指事前曾通知轉運要求，並於當日凌晨兩點登門開鎖溝通，最後婆婆表示同意，之後被轉運至桃浦社區衛生服務中心，身體情況正常。

據網傳文章，外孫表示，其94歲外婆及74歲舅舅日前抗原檢測呈陽性，其中婆婆陽性後有一點咳嗽，沒有其他症狀，足不出戶在家休息，自16日開始，連續3天自測抗原已經轉陰；舅舅則15日已陰性。

外孫憂經不起折騰

文中稱，惟宜川街道居委會指政策改變，按照應收盡收原則，要求外婆馬上收拾東西去方艙。「我希望有關部門能夠盡快核實，不要將我94歲的已經轉陰的外婆拉去方艙醫院！」強調老人家和舅舅「真的經不起這樣折騰」。

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宜川路街道辦回應稱，4月14日，家住宜川四村的靳阿婆（1929年10月生，即帖文中的外婆）及其子張先生（即帖文中的舅舅）兩人核酸檢測結果為陽性。考慮到老人年事已高，街道一方面對兩人實施居家隔離管控，一方面積極協調定點醫院收治床位。

街道辦：經溝通 兩人同意轉運

4月18日，桃浦社區衛生服務中心老年護理院作為新改建的定點隔離醫院投入使用。辦事處立即為其聯繫床位，並告知按照防控辦「應轉盡轉」的要求，將要轉運隔離。18日下午5時通知其轉運要求後，晚上10時再聯繫張先生，告知其轉運安排，希望做好準備。

通報指出，19日凌晨2時，社區民警及居委會工作人員一同上門，「長時間敲房門均無反應。因擔心發生意外，安排鎖匠打開第一道門鎖（此門為樓道內兩戶人家共用的隔斷門）」。工作人員到其門口反覆敲門後，張先生打開房門；民警進入室內告知靳阿婆、張先生配合防疫的義務和集中轉運的安排。經溝通，兩人表示同意並自行下樓乘坐轉運車輛。

至凌晨3時，兩人被轉運至桃浦社區衛生服務中心入住，隨後獲配發被褥等生活物品，醫護人員對兩人身體狀況作了巡檢，確定身體情況正常。通報稱，護理院床位比較緊張，醫護人員表示將加強高齡老人及有基礎疾病人員的身體巡檢和生活照護，盡量為隔離人員營造良好的生活環境。

內地網民反應：

凌晨兩點不是睡的正熟的時候嗎？為什麼那個時間去人家啊，身體不好的嚇都被你嚇死了 半夜兩點擔心意外所以撬門？這理由可以打開全世界99%的門！就不能選個陽間時間轉運嗎 特殊時期，希望快點過去 兩難啊，老人陽了拉過去不好，但是樓裡也有其他老人，容易感染，拉也不，不拉也不對

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責任編輯：林佩怡

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