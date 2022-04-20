以嶺藥業回應連花清瘟「研發15天」報道 一文看清爭議風波

近日連花清瘟在內地掀起爭議，早前有媒體報道指出從研製到生產連花清瘟膠囊「僅僅用了15天」，以嶺藥業今日（20日）在互動平台回應稱與事實不符。

以嶺藥業回應稱，「連花清瘟研發過程只有15天」與事實不符。連花清瘟新藥研發過程是國家在特殊疫情時期快速審批和研發人員共同努力的結果，符合國家藥品監督部門新藥研發程序。

王思聰轉發質疑連花清瘟

上周四（14日），王思聰在微博轉發一則有關連花清瘟的視頻，並配文稱「證監會應嚴查以嶺藥業」。這條視頻來自自媒體「睡前消息編輯部」，質疑「連花清瘟被世界衛生組織推薦」是斷章取義借勢炒作，並稱河北以嶺醫院院長賈振華為通訊作者的一篇發表在《植物醫學》的論文，隱瞞了賈振華是以嶺藥業創始人吳以嶺的女婿這一利益關係，客觀性存疑。

賈振華的妻子是以嶺藥業的董事會成員，他們夫妻還共同經營一家以嶺藥業的子公司，而以嶺藥業是連花清瘟膠囊（顆粒）的唯一生產企業。當天以嶺藥業股價一度盤中跌停。

上周日，丁香醫生公眾號發文《不要吃連花清瘟預防新冠》，認為從官方、臨床、藥物研發三個維度來看，目前都無法找到有效證據支持「連花清瘟可以預防新冠」。如果將之作為預防藥物服用，可能帶來副作用。「一種不能預防新冠的藥物，被大批量發放給沒有感染的健康人，我們認為不應該這樣」。

王思聰微博遭禁言 曾質疑連花清瘟

內地線上醫療平台提醒：別吃連花清瘟預防新冠

醫學教授：不能強行派發未經證明的中藥

同一天，「饒議科學」公眾號發文《疫情期間：不容假藥趁火打劫，不宜強行派送未經證明的中藥》，直指「如果強制性派發預防或治療新冠的藥品，一定需要嚴格檢驗，而不能讓偽劣產品頂着任何帽子——包括'中藥』的帽子——被強行派發給群眾」，「對代表性人物如吳以嶺、其企業、其產品，多年面臨真藥假藥的巨大爭議，應該嚴格審核」。該微信公眾號歸屬首都醫科大學校長饒毅教授。

昨日，人民日報健康客戶端刊載《以嶺藥業回應連花清瘟六大疑問》，以嶺藥業表示，關於連花清瘟治療新冠肺炎作用論文作者共有19人，該項目由鍾南山院士全面主持，臨床觀察部分由其獨立主持完成，賈振華教授因參與該項目設計而列為作者之一併沒參與臨床觀察及數據處理，該論文發表已向出版社說明。

對於有效性，以嶺藥業指，研究結果證實：連花清瘟干預組核酸檢測陽性率0.27%顯著低於對照組陽性率1.14%（具有統計學意義），密接人群預防應用連花清瘟可降低新冠肺炎陽性感染率達76%，同時安全性良好。

以嶺藥業：臨床研究仍在進行中



今日，以嶺藥業在回覆中強調，連花清瘟匯聚兩千年中醫防控疫病的三朝名方而成為連花清瘟組方，並加入藿香芳香化濕護脾胃、紅景天提高免疫扶正氣。 複方中藥的創新研究既需要傳承中藥精華，又需要通過「理論創新—臨床實踐—臨床前研究—臨床研究—新藥審批」這樣一個完整的過程才能完成。



以嶺藥業稱， 2022年，連花清瘟治療輕、中度COVID-19 患者有效性和安全性的隨機、雙盲、國際多中心臨床研究正在進行中，國內相關後續研究也正在開展中。對於一些詆毀公司、發佈不實信息的行為，公司已經保留證據並向相關部門報案，將通過法律手段維護自身合法權益。

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責任編輯：袁瑋婧