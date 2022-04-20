中歐國際工商學院教授、人行調查統計司原司長盛松成認為，突如其來的本輪疫情對處於谷底的中國房地產業是一個新的打擊，建議在不改變去槓桿政策目標下適當延長去槓桿週期，包括適當調整三道紅線和貸款集中度考核要求，為行業應對疫情爭取時間。

據彭博社報道，盛松成昨日（19日）接受採訪時指出，對於三道紅線不達標的房地產企業，監管部門可以考慮按當前的指標維持六個月不上升的前提下繼續提供貸款；貸款集中度管理對於各銀行的達標時間也可以考慮往後推遲半年或一年。

應高度警惕房企現金流危機形成惡性循環

當前房地產業風險的突出表現是債務危機和疫情風險相疊加。盛松成稱，應高度警惕房企現金流危機形成惡性循環，「目前房地產行業的現金流危機仍在持續，頭部民營房企的風險仍在持續，其中二季度大量房企美元債到期成為又一個風險點。」

盛松成說，在經歷去年下半年的市場快速下行和風險爆發後，全社會對於房地產業的發展預期已發生明顯改變。去年下半年部分企業因為資金緊張而被迫放慢施工節奏，甚至形成爛尾樓，對消費者信心衝擊較大；本輪疫情可能帶來同樣的風險，這將進一步打擊消費者信心、衝擊房企的銷售。

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中國國家統計局本週一公佈的最新數據顯示，1至3月份，房地產開發投資、銷售、房企到位資金等多指標疲軟，其中，銷售額降幅繼續擴大，3月單月住宅銷售額創去年7月下跌以來最大降幅；房地產開發企業到位資金按年下降近20%。此外，3月份的數據尚未體現上海和廣州等地因疫情實施嚴格封控的影響。

▲ 疫情加劇房地產危機 盛松成建議去槓桿適當延後

2020年疫情之後，由於政策放鬆和需求推遲，樓市在疫情結束後的6月出現了較大幅度的反彈。盛松成認為，是否會再次出現2020年那麼大幅度的反彈還需觀察；繼續從需求端邊際放鬆是現實的舉措，各地要靈活把握因城施策和全國統一政策的平衡，以不增加行業風險為底線。

盛松成進一步指出，去年9月以來，房企拿地和居民購房都在向熱點區域轉移，有推高熱點區域風險的可能。而三四線城市需要更多供給端調控，因為人口流動趨勢很難逆轉，一味著眼需求端可能造成長期隱患。「當前各地正在邊際上放鬆調控政策。但熱點城市政策放鬆仍需謹慎，要謹防2020年疫情過後市場迅速過熱的情況再度發生。」

責任編輯：李冰琪