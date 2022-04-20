內地4月LPR「降息」預期落空 分析：未來調降仍有可能

據中國人民銀行周三（20日）公布，4月貸款市場報價利率（LPR）持穩，市場「降息」預期落空。

分析指出，作為定價基礎的MLF（中期借貸便利）利率未發生變化，近期降準亦不足以將銀行融資成本降低5個基點，是本月LPR按兵不動的主要原因。而中國寬鬆貨幣政策，亦或受到美聯儲收緊政策的制約。不過，考慮到新冠疫情對中國經濟的影響、房地產的情況，未來LPR降息的必要性依舊存在。

在人行上周維持中期借貸便利（MLF）操作利率不變、降準的幅度不及市場預期後，本月LPR持穩。人行公布，4月20日貸款市場報價利率（LPR）為：1年期LPR為3.7%，5年期以上LPR為4.6%，是連續3個月不變。

內地4月LPR維持不變 連續第三個月按兵不動

市場解讀人行降準 利好股市樓市？後續還會降息？

人行上周五（15日）宣布，本月25日下調金融機構存款準備金率0.25個百分點（不含已執行5%存款準備金率的金融機構）。此次全面降準共計釋放長期資金約5,300億元。同日，人行在續作4月MLF時利率保持不變。

《華爾街日報》報道，MLF利率維持不變，已打擊LPR下調預期。但隨著經濟下行壓力加大，尤其3月以來國內經濟受上海等地疫情影響明顯，市場仍憧憬貨幣寬鬆政策，決策層也多次提出，適時運用降準等貨幣政策工具，降低綜合融資成本。同時，近期中央到地方持續放鬆房地產市場調控，市場對下調5年期以上LPR抱有一定預期。

美聯儲收緊政策 或制約中國寬鬆貨幣政策

不過，上周中美10年期國債收益率2010年來首次出現倒掛，且美聯儲將採取更激進的路徑加息已深入人心，中國人行的寬鬆空間受到掣肘。

彭博報道，華僑銀行大中華區研究負責人謝棟銘也認為，中國寬鬆貨幣政策或受到美聯儲收緊政策的制約，而降準25個基點也不足以將銀行融資成本降低5個基點。他並稱，3月以來，全國多個城市下調了房貸利率，平均房貸利率下降了20至60個基點，這也可能消除中國降低利率的緊迫性。

路透引述東方金誠首席宏觀分析師王青認為，根據當前疫情波動下的宏觀經濟形勢，以及樓市運行狀況，二季度還有可能再實施一次全面降準，也不排除MLF利率小幅下調。加上銀行存款利率存在下行趨勢，貨幣市場利率也將保持低位運行狀態，「我們判斷，5月和6月，LPR報價下調10至15個基點的概率較大」。

海通證券則指出，存款利率政策的調整，加上本次降準釋放的流動性，為銀行讓利創造更多條件，接下來1年期和5年期LPR政策利率或可能會調整。但認為降息不會成為人行今年常態操作，背後原因非中美利差收窄帶來的外部約束，指中國貨幣仍然是新興市場貨幣，在中長期要考慮內部和外部均衡的問題，所以珍惜正常的貨幣政策空間。

責任編輯：林佩怡

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