  • 25°C
香港時間 : 2022420日 (三) 14:27
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 芯片 科技 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

內地4月LPR「降息」預期落空 分析：未來調降仍有可能

經濟脈搏 13:29 2022/04/20

分享：

分享：

據中國人民銀行周三（20日）公布，4月貸款市場報價利率（LPR）持穩，市場「降息」預期落空。

分析指出，作為定價基礎的MLF（中期借貸便利）利率未發生變化，近期降準亦不足以將銀行融資成本降低5個基點，是本月LPR按兵不動的主要原因。而中國寬鬆貨幣政策，亦或受到美聯儲收緊政策的制約。不過，考慮到新冠疫情對中國經濟的影響、房地產的情況，未來LPR降息的必要性依舊存在。

在人行上周維持中期借貸便利（MLF）操作利率不變、降準的幅度不及市場預期後，本月LPR持穩。人行公布，4月20日貸款市場報價利率（LPR）為：1年期LPR為3.7%，5年期以上LPR為4.6%，是連續3個月不變。

內地4月LPR維持不變 連續第三個月按兵不動

市場解讀人行降準 利好股市樓市？後續還會降息？

人行上周五（15日）宣布，本月25日下調金融機構存款準備金率0.25個百分點（不含已執行5%存款準備金率的金融機構）。此次全面降準共計釋放長期資金約5,300億元。同日，人行在續作4月MLF時利率保持不變。

《華爾街日報》報道，MLF利率維持不變，已打擊LPR下調預期。但隨著經濟下行壓力加大，尤其3月以來國內經濟受上海等地疫情影響明顯，市場仍憧憬貨幣寬鬆政策，決策層也多次提出，適時運用降準等貨幣政策工具，降低綜合融資成本。同時，近期中央到地方持續放鬆房地產市場調控，市場對下調5年期以上LPR抱有一定預期。

美聯儲收緊政策 或制約中國寬鬆貨幣政策

不過，上周中美10年期國債收益率2010年來首次出現倒掛，且美聯儲將採取更激進的路徑加息已深入人心，中國人行的寬鬆空間受到掣肘。

彭博報道，華僑銀行大中華區研究負責人謝棟銘也認為，中國寬鬆貨幣政策或受到美聯儲收緊政策的制約，而降準25個基點也不足以將銀行融資成本降低5個基點。他並稱，3月以來，全國多個城市下調了房貸利率，平均房貸利率下降了20至60個基點，這也可能消除中國降低利率的緊迫性。

路透引述東方金誠首席宏觀分析師王青認為，根據當前疫情波動下的宏觀經濟形勢，以及樓市運行狀況，二季度還有可能再實施一次全面降準，也不排除MLF利率小幅下調。加上銀行存款利率存在下行趨勢，貨幣市場利率也將保持低位運行狀態，「我們判斷，5月和6月，LPR報價下調10至15個基點的概率較大」。

海通證券則指出，存款利率政策的調整，加上本次降準釋放的流動性，為銀行讓利創造更多條件，接下來1年期和5年期LPR政策利率或可能會調整。但認為降息不會成為人行今年常態操作，背後原因非中美利差收窄帶來的外部約束，指中國貨幣仍然是新興市場貨幣，在中長期要考慮內部和外部均衡的問題，所以珍惜正常的貨幣政策空間。

責任編輯：林佩怡

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

立即讚好《香港經濟日報 hket.com》粉絲專頁

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

內地4月LPR維持不變 連續第三個月按兵不動（第三版）
今日
內地4月LPR維持不變 連續第三個月按兵不動（第三版）
市場解讀人行降準 利好股市樓市？後續還會降息？
2022/04/16
市場解讀人行降準 利好股市樓市？後續還會降息？
人行：25日降準0.25個百分點 釋放資金5300億人幣
2022/04/15
人行：25日降準0.25個百分點 釋放資金5300億人幣
國常會：適時運用降準等貨幣政策工具 降低融資成本
2022/04/13
國常會：適時運用降準等貨幣政策工具 降低融資成本

你可能感興趣

內地4月LPR維持不變 連續第三個月按兵不動（第三版）
今日 09:57
內地4月LPR維持不變 連續第三個月按兵不動（第三版）
市場解讀人行降準 利好股市樓市？後續還會降息？
13:27 2022/04/16
市場解讀人行降準 利好股市樓市？後續還會降息？
人行：25日降準0.25個百分點 釋放資金5300億人幣
18:28 2022/04/15
人行：25日降準0.25個百分點 釋放資金5300億人幣
降準 疫情 MLF 中期借貸便利 經濟 LPR 貨幣政策 宏觀分析 地產 中國人民銀行

下一篇文章

疫情加劇房地產危機 盛松成建議去槓桿適當延後
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

Tesla等車企上海工廠復工 供應商閉環生產配件
Tesla等車企上海工廠復工 供應商閉環生產配件
內地4月LPR維持不變 連續第三個月按兵不動（第三版）
內地4月LPR維持不變 連續第三個月按兵不動（第三版）
彭博：封控措施令買家卻步 重新加劇房企困境
彭博：封控措施令買家卻步 重新加劇房企困境
上海工業企業陸續復工 但物流、人手問題很棘手
上海工業企業陸續復工 但物流、人手問題很棘手
下行壓力加大 央媒權威回應中國經濟十大問題
下行壓力加大 央媒權威回應中國經濟十大問題
IMF再度下調中國全年經濟增長預測至4.4%
IMF再度下調中國全年經濟增長預測至4.4%
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款