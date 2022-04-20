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武漢公司為防員工「蛇王」 要求收工發手機電量截圖惹議

社會熱點 19:05 2022/04/20

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為防止員工在上班時間偷懶玩手機，內地有企業出奇招，要求員工下班前將手機電量截圖發給領導檢查。消息一出，引發網友批評聲浪，直指該行為「比裝監控還可怕」。

現時市面上發售的手機，一般都能查看各應用程式的耗電情況。近日，武漢一名網民發文表示，上司在公司群組發布公告，要求員工下班前將手機電量消耗頁面截圖，私下發給領導。除了單純查看剩餘電量，還會檢查手機各類App所消耗的電量，目的是不讓員工在上班時間看影片、玩遊戲。

該名網民透露，公司之前沒有採取類似措施。由於近期收益不好，才開始這樣的管理。雖然有同事十分反感相關規定，更曾與公司領導爭論，不過大部分員工都選擇默默忍受，因為怕領導以後不待見（不喜歡或看不順眼）自己。

事件曝光後引發熱議，有網民批評該做法「比裝監控更可怕」，表示「要是我肯定跑路」、「公司情況越難規矩反而越多。」、「攝像頭相比下太簡單了，這個程式還可以看到各個APP的使用電情況」。另有網民認為，「一間公司開始查考勤和KPI的時候，就是走下坡路的時候，建議早日想好後路」。

責任編輯：易燕丹

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