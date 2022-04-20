封城期間鑽欄杆進小區配送物資百余單 長春騎手被立案調查

長春一快送APP騎手，在長春封控期間逃避核酸檢測，鑽欄杆進小區配送物資百餘單，長春警方通報指其違反長春市新冠肺炎疫情防控期間靜態管理規定，並造造成新冠肺炎病毒傳播重大風險，被立案調查。

據長春朝陽公安宣傳微信公號今日（20日）消息，長春市公安局朝陽區分局上週六（16日）接到指令，居住朝陽區天寶街1號某小區的某外送員郭某新冠肺炎核酸檢測呈陽性。接報後，朝陽分局立即開展調查。

採取鑽柵欄的方式配送

通報指，經查，郭某違反長春市新冠肺炎疫情防控期間靜態管理規定並逃避核酸檢測，於2022年3月20日至4月16日期間，多次採取鑽柵欄的方式，脫離其居住小區進行外賣配送服務，先後在長春市朝陽、南關、寬城、二道等多個城區配送物資100餘單，造成新冠肺炎病毒傳播重大風險。另外，通過調查郭某任職的某網絡科技有限公司，發現該公司管理人員代某、王某違反長春市新冠肺炎疫情期間配送服務企業及員工管理規定，對造成新冠肺炎嚴重傳播風險負有直接責任。

昨日，長春市公安局朝陽區分局根據《中華人民共和國刑法》第三百三十條之規定，以涉嫌妨害傳染病防治罪對郭某、代某、王某立案偵查。目前，郭某、代某、王某已被採取監視居住的刑事強制措施。

吉林長春封城逾月

吉林長春在3月11日宣布實施全域靜態管理，直至本月13日深夜12時宣布，已經達成社會面清零目標。長春市疫情防控指揮部19日公布第九批227個「無疫小區」名單。據報道指，仍未全面解除封控。期間亦傳出居民買菜難等困境。

通報最後提醒民眾，在疫情防控的關鍵時期嚴格遵守人民政府關於防疫工作的相關決定和命令，主動履行防疫責任和義務，積極配合疫情防控工作，公安機關也將全力保障群眾就醫等緊急必要的出行活動，切實幫助群眾解決實際困難，齊心協力打贏這場疫情防控人民戰爭。對拒不配合、妨害疫情防控工作的違法行為，一經核實，公安機關嚴厲打擊，構成犯罪的，將依法追究刑事責任。

【內地疫情】吉林長春「展示自家蔬菜包」活動挨批 2幹部被處理

長春女子被指煽動「敲盆行動」 遭行政拘留7日

【內地疫情】吉林本輪逾千人染疫 長春全市小區封閉管理

責任編輯：袁瑋婧