台灣華視新聞誤報「新北市遭共軍導彈擊中」 道歉將嚴懲工作人員

在台灣，華視新聞台今日（20日）早上快訊字幕突然出現「新北市遭共軍導彈擊中」等字樣，引發關注。華視事後道歉稱，因設定錯誤，誤植防災演習之戰爭與防災快訊，呼籲民眾無需恐慌，將檢討並嚴懲相關工作人員。

據網上截圖，今早7時，華視新聞畫面下方的跑馬燈快訊，竟出現「新北市遭共軍導彈擊中，台北港艦艇爆炸、設施、船舶損毀」、「戰爭有爆發之虞」、「受戰爭影響，各地爆發民生用品搶購潮，賣場貨架全空」等字樣，讓民眾一片嘩然。

華視隨後回應稱，該台昨日配合新北市消防局錄製防災影片，今晨因後製人員快訊路徑設定錯誤，誤植昨日防災演習之戰爭與防災快訊，請民眾不需恐慌，特此澄清、道歉。華視今日將召開自律委員會，檢討並嚴懲相關工作人員。

台灣的文化部長李永得亦表示，這是一個絕不應該發生的錯誤，文化部鄭重致歉，並要求華視立即提出事件報告，深切檢討，絕不得再犯。

立法院國民黨團則批評華視公然製造戰爭恐慌，要求政府咎責，指應該已經到了可以撤照的程度，通傳會NCC必須有動作。行政院發言人羅秉成表示，NCC為獨立機關，請NCC本於權責處理。

對於此事算不算假新聞？NCC該不該罰？聯合報引述文化大學廣告系系主任鈕則勳表示，兩岸關係緊張，華視此一烏龍報「有一定程度的驚悚性」。因為華視道歉澄清啟事，算不算假新聞恐要釐清和評估，但他認為NCC必須做一定程度表態，不管是口頭要求華視加強內控機制、層層把關查證新聞內容，或是改善技術性的路徑。

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責任編輯：林佩怡

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