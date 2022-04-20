台灣單日增逾兩千宗感染 陳時中：預計疫情會大規模展開

台灣疫情持續升溫，今日新增2,386宗本土個案，再創歷史新高，其中新增8名中症、1名重症個案，無死亡個案。疫情指揮中心指揮官陳時中說，今天本土個案比昨天增加將近四成，預計疫情會大規模展開。

今日新增數量較昨日增4成

陳時中今天下午在疫情記者會中公布，台灣新增2,386宗本土個案及95宗境外輸入個案，82宗為航班落地採檢陽性；另確診個案無新增死亡。

今天新增個案分布在21個縣市，唯一僅剩下金門縣無出現新增個案，個案數最多的縣市別前5名分別為新北市（822宗）、台北市（471宗）、桃園市（387宗）、基隆市（191宗）、高雄市（97宗）。

陳時中說，昨天新增1,626本土個案，今天的本土個案數目比昨天增加4成，個案數目增長速度快，預期疫情會持續大規模展開，民眾仍應提高警覺，落實防疫規範，戴口罩、維持社交距離。

據指揮中心統計，今年1月1日至4月19日共13,164宗本土個案，其中13,108宗為輕症或無症狀、佔比為99.57%；51宗為中症，佔比0.39%，年齡介於10多歲至90多歲；重症則累計5宗，1人加護病房治療中、4人為死亡個案，年齡介於2歲至90多歲，重症比0.04%。

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責任編輯：尹航

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