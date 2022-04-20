上海罕見病患者擔憂「這是最後的生日」 逾300人熱心接力送蛋糕

上海疫情嚴峻，全市實施分區分級差異化防控，除了在防範區、管控區的市民可以有限度外出活動，在封控區的居民必須足不出戶留在家中。月初時上海還處於全面靜態管理，一名僅有半年壽命的患有閉鎖症候群患者，因為想在自己最後的生日吃蛋糕，社區內超過300人接力為其準備蛋糕慶生。

據《新浪新聞》報道，2日凌晨，一位名叫由理（化名）的女性在自家社區中的群組發文求助，想詢問鄰居們家中是否有蛋糕。也由於蛋糕並非屬於日常物資，一開始不少人還認為是惡作劇。但是在由理開始解釋一切時，瞬間讓不少人開始認真了起來。

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由理表示，自己的丈夫張偉是一名閉鎖症候群患者，早在疫情好幾個月之前，就曾經被醫師下達通牒，表示有90%的病人無法活超過半年。也因為如此，張偉十分期待2日這個「最後的生日」，而由理也時常說「等生日那天，就買蛋糕給你吃」。

沒想到，疫情突然爆發，上海各地區封城，就算有快遞在運作，但蛋糕店也關門沒有營業，不會做蛋糕、也沒有材料的由理，只能告訴飽受閉鎖症候群折磨的張偉沒有蛋糕的消息。

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而無法動彈的張偉，在聽聞訊息後，只能默默地哭泣與哀傷，可能他自己也沒想過，這個可能是自己人生最後一個生日，竟然是這樣子度過。

不過，在得知張瑋的情況後，楊楊立即回覆「我家沒有淡奶油，不然我給你做一個」，結果各居民都紛紛表示可以幫忙，「淡奶油還需要嗎，我家還有」、「淡奶油打發好了我再放到樓下」、 「我可以穿志願者馬甲取材料」，甚至有人提供雞蛋、草莓、牛奶、蠟燭，又送上生日卡、小禮物等等。

到了午夜12點，許多居民在微信群中發送祝福訊息，「祝你老公生日快樂，兩夫妻快快樂樂，心想事成」、「生日快樂吉祥安康」、「生日快樂。疫情會過去的，大家也都會好起來的」。

300多人送上祝福、圍觀由理幫丈夫拆生日禮物後，大家都熬夜等待蛋糕出爐。楊楊做好蛋糕後，用了鄰居送的草莓和家中剩下的小餅乾做裝飾，再撒上糖霜，放入包裝盒後再綁上絲帶，貼上鄰居親手寫的生日快樂便利貼。

當晚近凌晨1點，由理終於拿到蛋糕，立即關燈點蠟燭為丈夫唱生日歌，等對方許完願後，再替他吹滅蠟燭。

據了解，閉鎖症候群是一種患者雖然意識清醒，但除眼睛外的全身隨意肌全部癱瘓，是一種患者不能活動、不能自主說話的症候群。如果患者眼睛也癱瘓，則被稱為完全性閉鎖症候群，目前尚未有有效的治療方式，僅能針對症狀進行治療，但並無法根除病根。

責任編輯：李冰琪