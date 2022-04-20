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滬小提琴家劇痛就醫被拒後跳樓亡 涉事醫院否認急症室關閉

社會熱點 15:56 2022/04/20

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近日上海一71歲的小提琴手跳樓身亡，其子在網上發文透露父親是因腹痛赴醫院被拒診，最終因疼痛難忍而跳樓。涉事兩間醫院皆回應指醫院正常接診。

上週六（16日）8時，自稱「陳順平之子」的網民在微博發文稱，日前，因其父親腹部劇烈疼痛伴隨嘔吐，求助同濟大學附屬同濟醫院、（同濟大學附屬）第十人民醫院，均未得到救治。

同濟醫院以院中有陽性患者為由拒絕接診

文中指，同濟醫院以院中有陽性患者為由拒絕接診，第十人民醫院則是沒開門。隨後，120車醫生對家屬說，當天晚上本來就所有的醫院都不接收病人，如果還要再找醫院，最近就要送到羅店的醫院去，但醫院大概率還是不接收病人，且120不負責送患者從羅店回來。

陳順平回家後仍持續嘔吐不停，隨後因難以忍受疼痛，於第二天早晨跳樓身亡。此前，他在匆忙中立下的字據自述：「幾家醫院都因為疫情不接我治療，我很無奈。回家後病情就顯露出來了，根據我的經驗89不離10是得了胰腺炎，昨一晚上沒有辦法入睡，我自己估計生命快走到終點了，現特意留個遺囑。」

從法律角度講，微信公眾號「健康界」引述華衛律師事務所合伙人聶學認為，以科室有陽性患者為由拒絕收治患者，本質上是違反《醫師法》等法律法規的，「醫院的管控目標，應當是最小化傳播風險，最大程度救治患者；而不是為了追求零感染風險，拒絕或者拖延診治」。

有陽性患者再收治病患違反防疫規定 醫院左右為難

「健康界」報道指，上週日（17日），同濟大學附屬同濟醫院黨委副書記花豔表示，目前醫院急診、發燒門診一直在正常接診，24小時開放，發燒患者可以到發燒門診就診。而自3月25日開始一直在方艙醫院帶隊救援的同濟醫院副院長梁愛斌則稱，目前醫院非常重視該事件，「通過正常的管道和程序，歡迎媒體來與我們對接」。

報道亦引述北京某三甲醫院急診科醫生表示，由於胰腺炎屬於常見急症，從理論上講，大部分不會給患者造成致命危險。該醫生指出，急診科原則上不會拒收患者，但如果此前已經接收陽性患者，按當前疫情期間相關規定，就應該封閉管理。「如果再接收患者，不符合院感要求，所以這種情況也令醫院左右為難。」

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醫院否認停診

至於第二間上海市第十人民醫院，「健康界」向該院相關人士求證，得到的回覆是：當晚急診區域沒有關閉。上海市第十人民醫院總值班室亦表示，該院一直在接診，這段時間急診沒有停診過，報導指出「從知情人士處獲悉，患者家屬所述的上海十院現場情況，與實際情境不符」。

此前網上流傳陳順平妻子描述指，13日當晚9點多陳順平腹部開始感覺不適，之後救護車載送他們到上海同濟醫院，但門口護士表示「我們不接診，裡面全是陽（確診）」。陳妻回應「我先生實在是痛的受不了了」，護士打電話請示了一下領導，回覆稱領導說不接。他們找到的第二家醫院是第十人民醫院，結果十院「沒開」。

妻子訴丈夫劇痛一夜

陳妻指出，回到家後陳順平劇烈的痛楚一直沒有間斷過，他推測自己是得了急性胰腺炎，「就這樣一個人忍受著劇痛，無法入睡，一會兒起來吐一下，一會起來吐一下」。翌日早晨，陳妻稱，她起床發現茶几上有2張紙條，心裡不好的預感湧了上來，一個字都沒看，趕緊在家裡找了一圈沒找到丈夫」，這時樓下響起來呼喊聲「誰摔下樓了」，「我顧不得多想趕緊下樓，結果看到地上躺著的是那張熟悉的面孔，血肉模糊的身體，我崩潰了，抱著丈夫呼喊誰能幫幫我」。

昨日（19日），上海市衛健委官網發佈《關於疫情防控期間上海市民就醫流程的通知》，《通知》表示，近期，上海市民接受正常醫療服務面臨諸多困難和挑戰，因此強調全市二級以上綜合醫院、兒童醫院急診、發熱門診原則上不停診（新冠肺炎定點醫院除外）；及時轉運、妥善處置急危重症患者，暢通急救綠色通道，對需要急診急救的患者要及時予以救治；嚴格執行首診負責制和急危重症搶救制度，不得推諉或延誤治療。

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責任編輯：袁瑋婧

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