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社科院專家：中國仍有很多政策手段 5.5%經濟增長目標可實現

經濟脈搏 16:32 2022/04/20

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在新冠肺炎疫情衝擊下，中國經濟下行壓力加大，多間機構下調中國經濟增長預測。中國社科院世界經濟與政治研究所所長張宇燕周三（20日）表示，儘管疫情有影響，但中國今年5.5%的經濟增長目標是可以實現，強調中國仍有很多政策手段，降息降準有空間，更加積極的財政政策也有空間。

張宇燕在博鰲論壇期間對媒體表示，政策上沒有必要踩剎車，指目前中國通脹水平溫和，財政赤字率也低。另外，首季度進出口總額超出預期，中國經濟的韌性還是能得到體現。

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國經中心王一鳴：若5月中疫情未受控 實現增長目標難度大增

據路透另一篇報道，中國國際經濟交流中心副理事長王一鳴，周三在國經中心舉辦的經濟論壇上稱，如果疫情5月中旬能夠控制，政策支持到位，經濟大體回升至5%以上，全年仍可實現5.5%的增長目標。

不過，他表示，如果5月中旬疫情仍未得到有效控制，實現全年經濟增長目標難度將大大增加。他指出，二季度以來中國經濟仍然面臨較大下行壓力，4月以來新一波疫情、俄烏衝突影響仍在。

王一鳴認為，穩增長是當務之急。他又建議，合理優化疫情調控措施，恢復正常的工業生產、商場等，最大程度讓社會成本降到最低，特別是有些地方存在過度防範。

你並稱，如果形勢發展不理想，可考慮增發特別國債，包括擴大財政的赤字規模，增值稅留抵加快以及對房地產融資適當放鬆，同時對疫情影響嚴重的地方可以考慮發放消費券，或者對低收入人群發放現金補貼。

責任編輯：林佩怡

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