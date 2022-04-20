在岸人民幣大跌375點 收報6.4153創逾半年新低

美元走強、美國債息上升，加上人民幣中間價明顯弱過預期，今日（20日）人民幣兌美元匯價走低，在岸價收跌至半年新低，跌穿6.41關口。

人民幣兌美元中間價今日報6.3996，較上日下調276個基點，機構稱比預估弱逾百點。在岸人民幣開盤跟隨中間價走低，其後跌幅逐步擴大，最終收報6.4153，跌375點子，創去年10月18日以來逾半年新低。離岸人民幣日內跌穿6.444，創去年10月13日以來的新低。

交易員稱，人民幣官方中間價明顯弱過預期，市場看空人民幣情緒升溫，但客盤結匯需求料會緩和匯價調整節奏。交易員並表示，在中國經濟下行壓力加大下，監管層或希望匯率彈性增加，有利外貿行業恢復，可能也是金融支持實體經濟的政策措施。

對於中間價弱過預期，荷蘭國際集團（ING）評論稱，這或表明中國人行傾向於匯率走弱以支持其他刺激措施。並繼續關注美聯儲官員講話。

瑞穗銀行亞洲首席策略師張建泰觀點指出，在美債收益率飆升下，人民幣人氣一直惡化、中美利差收窄，導致人民幣資產的吸引力下降，加上疫情封控措施令生產中斷，也令市場擔憂中國能否保持巨額貿易順差。

責任編輯：林佩怡

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