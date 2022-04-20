【上海疫情】不會手機轉賬 老人手寫字條懇求番茄

上海新冠疫情未消退，多個小區仍被封控，有老人家不會手機轉賬，手寫字條給志願者幫他團購蔬菜，並寫到「最好能有一個番茄（已經好久沒有吃過了）。」

網上流傳鄭先生一則字條，稱「您好：抱歉不會轉賬只能付現金。一定請不用找零。有一個懇求：除了韭菜什麼都可接受，最好能有一個番茄（已經好久沒有吃過了）。又給您增加麻煩了，非常非常不好意思（我自己也對自己的這種不正規方式感到慚愧）。謝謝！」

當日字條主人已獲番茄

據內地傳媒報道，4月17日下午，上海長寧區周家橋街道某小區的志願者，在群裡轉入這張手寫字條，有人問大家誰家有多的番茄嗎？10分鐘後，群裡就有反應，據稱有住戶有半箱，可以拿出來分。當天，番茄就來到了字條主人的手中。

小區的志願者小金表示，該小區屬封控區，手寫字條的鄭先生會簡單使用微信，當時他想參加蔬菜團購，但還沒學會微信轉賬，就不好意思地拿著這張紙條告訴志願者還是要用現金，請志願者幫他團除了韭菜以外的任何蔬菜，最好能有番茄。

小金說，小區裡會開一些蔬菜團，大家有多的物資，會進行交換，或直接開出一個「食物銀行」，放到一個大框裡，請老人或有特殊需求的人免費拿。「他們都是我們的『老小孩』，我們自己很保護的」。

據小金介紹，她所在的這棟樓共有100多戶人家，包括2、30位獨居老人。樓道有36人的志願者團隊，日常會協助樓長和居委了解獨居老人與有特殊需求人群的狀況。

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責任編輯：林佩怡

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