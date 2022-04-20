【東航墜機】民航局初步調查指：設備等未見異常 事故原因仍在調查中

中國民航局今日發佈關於「3 ▪21」東航MU5735航空器飛行事故調查初步報告的情況通報，飛機設備等未見異常，事故原因仍在調查中。

東方航空MU5735航班3月21日在廣西梧州境內墜毀，機上123名乘客、9名機組人員全部遇難。

報告中指出，飛機於北京時間13點16分從昆明長水機場21號跑道起飛，13點27分上升至巡航高度8900公尺，14點17分沿A599航路進入廣州管制區，14點20分廣州區域管制雷達出現「偏離指令高度」告警，飛機脫離巡航高度，管制員隨即呼叫機組，但未收到任何回覆。

▲ 飛機殘骸

之後於14點21方雷達最後一次記錄的飛機資訊為標準氣壓高度3380公尺，地速1010千公尺／小時，航向117度。隨後雷達信號消失。

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事故現場位於廣西壯族自治區梧州市藤縣埌南鎮莫埌村附近一個東南至西北走向的山谷中。現場可見面積約45平米、深2.7米的積水坑，判定為主撞擊點，位置為北緯23°19′25.52″，東經111°06′44.30″。飛機殘骸碎片主要發現於撞擊點0°至150°方位範圍內的地面及地下。距主撞擊點約12公里處發現右翼尖小翼後緣。事故現場山林植被有過火痕跡。

▲ 搜救現場

現場發現水平安定面、垂直尾翼、方向舵、左右發動機、左右大翼、機身部件、起落架及駕駛艙內部件等主要殘骸。所有殘骸從現場搜尋收集後，統一轉運到專用倉庫進行清理、識別，按照飛機實際尺寸位置對應擺放，便於後續檢查分析。

報告稱，經調查，當班飛行機組、客艙機組和維修放行人員資質符合要求；事故航空器適航證件有效，飛機最近一次A檢（31A）及最近1次C檢（3C）未超出維修方案規定的檢查時限，當天航前和短停放行無故障報告，無故障保留；機上無申報為危險品的貨物；此次飛行涉及的航路沿途導航和監視設施、設備未見異常，無危險天氣預報；在偏離巡航高度前，機組與空管部門的無線電通信和管制指揮未見異常，最後一次正常陸空通話的時間為14:16。

根據《國際民用航空公約》規定，在事故之日起30天內，調查組織國須向國際民航組織和參與調查國發送調查初步報告，其內容通常為當前所獲取的事實資訊，不包括事故原因分析及結論。

目前機上「黑盒」資料修復及分析工作仍在進行中。後續技術調查組將依據相關程式繼續深入開展殘骸識別、分類及檢查、飛行資料分析、必要的實驗驗證等調查工作，科學嚴謹查明事故原因。

責任編輯：李冰琪