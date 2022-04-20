【上海疫情】9旬教授夫婦遭強行轉運 兒子發文求救後獲妥善安置

上海新冠肺炎疫情持續，多區正在執行「應收盡收」政策。日前，有網民發文稱，其患有嚴重基礎疾病且年逾九旬的父母染疫後，未能採取在家隔離措施，反被強行轉運至條件不理想的方艙。他痛斥「為甚麽不顧人道、人情、人理，一刀切地執行名爲『救人』、實有害人之嫌的抗疫措施」，呼籲讓父母盡快轉入條件規範的定點醫院。事件引發關注後，兩位老人獲得到妥善安置。

日前，網絡流傳一則署名「呂健」的求救信，題為「求救！華東理工93歲教授夫婦！！」。內文指出，其父親呂世杰今年93歲，母親徐惠安今年90歲，退休前分別是華東理工教授和華師大政工幹部，現與保姆一同居住於華東師大一村。其中，徐氏股骨骨折痊愈後基本臥床，不能行走，且患有嚴重的支氣管炎以及抑鬱症；於4月12日抗原自測陽性。

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文章指，普陀區疾控中心在15日以電話形式通知，確認徐氏為陽性患者。同日下午，呂世杰以及照顧二人的保姆，抗原自測也顯示為陽性。呂健稱，根據當時的政策，65歲以上老人可以在家隔離，不送方艙。

惟18日上午，長風街道疾控辦通知，要將呂健的父母及保姆轉運走。他找居委會書記查詢，對方回覆稱，「上面新政策是不管年齡大小，華師大一村陽性者一律轉運走」。至下午3時許，片警來電表明，今天陽性患者要拉走，但不清楚轉運車何時來。

呂健指，母親臥病在床，又有嚴重的支氣管炎，需在家長期吸氧，遂與工作人員多次周旋，希望父母在家隔離。期間，他一時被告知轉運車達到，可以準備離開；一時又獲悉可以延至翌日再走。與居委會反覆拉扯下，呂健的父母仍於19日凌晨1時許，被一輛麵包車強行轉運至華東師大四附中轉運中心。

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基於徐氏的身體狀況，呂健憂心方艙醫院未能提供吸氧相關方面的設備，其支氣管病可能隨時急性發作，故發文呼籲讓其父母盡快轉入條件規範的定點醫院。

文章發佈後引起關注，至19日深夜，呂健再度發文表示，兩位老人及保姆已得到妥善安置，用藥和吸氧也有解決方案。其中華東師大黨委、退管會專門協調有關方面，華東理工退管會也來電表示關心。

對此，不少網民表示，「年紀大了，真經不起折騰……」、有人認為規則是死的，應人性化一點。還有人概嘆，若要全網呼救才獲妥善安置，難道不可悲嗎？

責任編輯：易燕丹

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