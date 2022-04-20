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李克強召開國常會：進一步部署抓好春季農業生產措施

國情動向 19:43 2022/04/20

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據央視新聞報道，李克強今日（20日）主持召開國務院常務會議，部署進一步抓好春季農業生產的措施，確保糧食豐收和重要農產品穩定供應。

他亦提到，確定能源保供增供舉措，提升能源對經濟社會發展的保障能力。

今日早上，國務院新聞辦公室舉行新聞發佈會，介紹2022年一季度農業農村經濟運行情況。

農業農村部：奪取夏糧豐收有基礎

農業農村部總農藝師、發展規劃司司長曾衍德表示，一季度農業農村經濟運行總體平穩，春管春播進展總體較好，奪取夏糧豐收有基礎。

他指，今年國內外形勢異常複雜嚴峻，穩住糧食生產極為重要。農業農村部堅持把奪取全年糧食豐收作為首要任務，以背水一戰的態度、超常超強的力度，環環緊扣、一招不落抓好春耕生產，糧食生產保持較好勢頭。夏糧生產形勢好於預期。

他表示，去年秋冬種時北方遭遇罕見秋汛，經過多方艱苦努力，冬小麥麵積與上年持平略減，但苗情是近十年最複雜，也是最差的。開春後，各地狠抓促弱轉壯，推動冬小麥苗情加快轉化升級。目前，冬小麥一、二類苗比例87.9%，比冬前提高17.4個百分點，比去年同期低3.7個百分點，長勢與常年基本持平，春耕備播進展順利。

據農情調度，今年春播糧食意向種植面積9.4億畝，比上年有所增加。目前，春播糧食已過2成，早稻栽插過7成，東北水稻育秧過7成，均快於去年。擴種大豆油料落實較好。這是今年農業生產的一項硬任務。目前，已啟動實施國家大豆和油料產能提升工程，將大豆油料擴種目標任務落實到省市縣。

責任編輯：袁瑋婧

 

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糧食供求 漁農業 中國市場 李克強

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