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中美防長通話 魏鳳和促美勿就烏克蘭問題對華施壓

國情動向 20:46 2022/04/20

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國務委員兼國防部長魏鳳和今日（20日）應約同美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）通電話。中方要求美方停止在海上進行軍事挑釁，不得利用烏克蘭問題對中國抹黑栽贓、威脅施壓。

據國防部網站，魏鳳和說，中美雙方要認真落實兩國元首共識，相互尊重、和平共處、避免對抗，美方要將「四不一無意」承諾落到實處。中國希望與美國建立健康穩定發展的大國關係，也必將捍衛國家利益和尊嚴，美國不應低估中國的決心和能力。中美兩軍要增進軍事互信，加強對話交流，管控風險危機，開展務實合作，確保兩軍關係正常穩定發展。

魏鳳和針對台灣問題表明嚴正立場，強調台灣是中國不可分割的一部分，這是誰也無法改變的事實和現狀。台灣問題如果處理不好，就會對兩國關係造成顛覆性影響。中國軍隊將堅決維護國家主權安全和領土完整。

奧斯汀則表示，美方願推動落實兩國元首通話達成的重要共識，將本著坦誠開放的態度加強軍事領域交往合作。美國堅持一個中國政策。雙方應以負責任方式管控競爭、管控風險，妥善處理兩軍關係面臨的難題。

所謂「四不一無意」，是美國總統拜登曾在兩國元首會談中表示，美國不尋求與中國打新冷戰、不尋求改變中國體制、不尋求通過強化同盟關係反對中國、不支持台獨，無意與中國發生衝突。

駐美大使秦剛：中美要開展對話 打破僵冷局面

烏克蘭危機令中美關係複雜化 李顯龍警告美國勿下一定義

責任編輯：蒯宇澄

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