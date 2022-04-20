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鍾南山支持「動態清零」舊聞被多家內媒重新報道

社會熱點 21:39 2022/04/20

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中工院士鍾南山稱「動態清零不能長期維持」的文章被下架後，多家內媒今日（20日）重新報道他本月一場支持清零政策的演講，該演講之前已被報道過。

鍾南山近日在中國學術期刊「國家科學評論」（National Science Review）上發表文章，呼籲中國應重新開放，令社會經濟發展走向正常化，而「動態清零」不能長期維持。他建議在指定城市或地區進行試點，據流行病學特點調整政策。該文章被中外媒體廣泛報道，但至今在內地網上已下架得七七八八。

內地主流媒體平台新浪、網易、澎湃、鳳凰網及多間地方傳媒今以題為《鍾南山：中國不適用完全開放，應堅持動態清零》，重新報道其本月8日在南開大學的一場演講。鍾南山當日指，一些國家推崇與病毒共存，但「目前來看，在中國完全開放是不適用的，對中國來說，還是應該堅持『動態清零』，逐步開放」。

他還說，在人與病毒的鬥爭中，最高的人權就是人的生命，是健康的生命。新冠肺炎的關鍵問題，就是要最大限度降低傳播和病死率。

黨媒求是網今亦發表評論：「『動態清零』是以習近平同志為核心的黨中央著眼大局、基於科學、把握規律制定的我國疫情防控總方針...要深刻認識當前國內外疫情防控的複雜性、艱鉅性、反覆性，充分認識『動態清零』科學性、必要性、緊迫性，保持戰略定力，堅定信心，堅持不懈，抓細抓實各項防疫工作。」

鍾南山刊文：中國仍需重新開放 長期動態清零不可維持

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責任編輯：陳建錫

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