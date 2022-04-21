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上海續增逾1.8萬本土感染 孫春蘭：清零攻堅要一鼓作氣（第三版）

社會熱點 22:11 2022/04/21

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上海本土疫情稍見回落，昨日（20日）新增2,634宗確診和15,861宗無症狀感染，及8宗死亡個案，死亡的直接原因均為基礎疾病所致。副總理孫春蘭指，當前疫情正處於清零攻堅的關鍵時刻，決不能有歇歇腳、喘口氣的思想，要一鼓作氣對疫情重點街鎮社區拔點攻堅，加快實現「社會面清零」目標。

（第三版更新孫春蘭講話內容）

上海昨日新增2,634宗確診和15,861宗無症狀感染，總數18,495宗，較上一日18,901宗回落。昨日新增中，有1,976宗確診和15,619宗無症狀感染是在隔離管控中發現，其余是在相關風險人群排查中發現。

8宗死亡個案平均年齡77.5歲，最大年齡93歲。8位患者合並有晚期惡性腫瘤、嚴重心血管疾病（冠心病，高血壓3級等）、神經系統疾病（腦出血、腦梗、認知功能障礙）、尿毒症等。患者入院後，病情加重，經搶救無效死亡。死亡的直接原因均為基礎疾病所致。

在今日的上海疫情防控新聞發布會上，上海市衛生健康委一級巡視員吳乾渝介紹，截至4月20日24時，在定點醫療機構接受治療的重型患者139宗、危重型患者20宗。有基礎性疾病的陽性感染者，尤其是老年人，出現重症的風險高。在治療過程中，要特別加強監測預警，同時及早干預，防止輕症轉重症。

吳乾渝提到，昨天，全市有20,297人出院出艙，將返回居住地接受健康監測。他強調，這些出院出艙人員，是在定點醫院和方艙醫院連續2次核酸檢測結果陰性（採樣時間至少間隔 24 小時），符合出院和出艙標準。請屬地社區做好接返工作，不允許自行設置進小區條件。

孫春蘭：決不能在工作上鬆勁緩手

孫春蘭20日至21日繼續在上海視察及指導抗疫，她指，當前疫情正處清零攻堅的關鍵時刻，疫情不等人，決不能有歇歇腳、喘口氣的思想，決不能在工作上松勁緩手。要下更大決心，以更大力度，抓好老城區疫情防控工作，千方百計加快陽性感染者的轉運收治、密接人員的轉運隔離，堅決阻斷傳播鏈。要聚焦感染人數多、程度深、比例高的小區和單位，逐個研究，一地一策，拿出具體方案，加快拔點速度。

昨日，上海的金山區和崇明區，已率先達到社會面清零目標。官方指，全市疫情近幾天呈下降趨勢，單日新增報告100宗以上的街鎮已連續3日降低，社區擴散得到有效遏制。

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責任編輯：尹航

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