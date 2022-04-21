【博鰲亞洲論壇】習近平：中國經濟長期向好的基本面不會改變

國家主席習近平周四（21日）以視像方式，在博鰲亞洲論壇年會開幕式發表主旨演講，提到下半年將召開中共二十大，擘畫中國未來發展藍圖。他表示，中國經濟韌性強、潛力足、迴旋餘地廣、長期向好的基本面不會改變，將為世界經濟企穩復甦提供強大動能，為各國提供更廣闊的市場機會。

【習近平演講全文】

習近平表示，中國將全面貫徹新發展理念，加快構建新發展格局，著力推動高質量發展。不論世界發生什麼樣的變化，中國改革開放的信心和意志都不會動搖。

他指出，中國將擴大高水平對外開放，深入實施外資准入負面清單，擴大鼓勵外商投資範圍，優化外資促進服務，增設服務業擴大開放綜合試點。中國將紮實推進自由貿易試驗區、海南自貿港建設，對接國際高標準經貿規則，推動制度型開放。

中國並將全面實施《區域全面經濟夥伴關係協定（RCEP）》，推動同更多國家和地區商簽高標準自由貿易協定，積極推進加入《全面與進步跨太平洋夥伴關係協定（CPTPP）》和《數字經濟夥伴關係協定》。中國將堅持高標準、可持續、惠民生的目標，積極推進高質量共建「一帶一路」。

習近平強調，中國將始終不渝堅持走和平發展道路，始終做世界和平的建設者、全球發展的貢獻者、國際秩序的維護者。

中國首季GDP按年增4.8% 勝預期

IMF再度下調中國全年經濟增長預測至4.4%

防止一些國家政策調整產生嚴重負面外溢效應

中國首季GDP按年增長4.8%，好過市場預期。分析指，第二季經濟下行壓力加大，疫情能否及時受控備受關注。國際貨幣基金組織（IMF）將中國今年增長預期進一步下調至4.4％。中國社科院世界經濟與政治研究所所長張宇燕日前表示，儘管疫情有影響，但中國今年5.5%的經濟增長目標是可以實現，強調中國仍有很多政策手段，降息降準有空間，更加積極的財政政策也有空間。

另外，習近平表示，各國要相互支持，加強防疫措施協調，完善全球公共衛生治理，形成應對疫情的強大國際合力。中國將繼續向非洲、東盟分別援助6億劑、1.5億劑疫苗，為彌合「免疫鴻溝」作出積極努力。

他還指，新冠肺炎疫情對過去10年全球減貧成果造成重大衝擊，復甦不均衡加劇全球不平等，南北鴻溝持續擴大。要堅持建設開放型世界經濟，把握經濟全球化發展大勢，加強宏觀政策協調，運用科技增強動能，維護全球產業鏈供應鏈穩定，防止一些國家政策調整產生嚴重負面外溢效應，促進全球平衡、協調、包容發展。

責任編輯：林佩怡

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