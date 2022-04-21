【博鰲亞洲論壇】習：各國乘坐一條船 企圖把誰扔下大海都不可接受

博鰲亞洲論壇2022年年會開幕式，周四（21日）上午在海南博鰲舉行，國家主席習近平以視像方式發表主旨演講，並提出全球安全倡議，反對單邊主義，不搞集團政治和陣營對抗，又強調世界各國乘坐在一條命運與共的大船上，企圖把誰扔下大海都是不可接受，脫鉤、斷供、極限施壓行不通，並呼籲大國要帶頭講平等、講合作、講誠信、講法治，展現大國的樣子。

【習近平演講全文】

習近平表示，世界之變、時代之變、歷史之變正以前所未有的方式展開，人類還未走出世紀疫情陰霾，又面臨新的傳統安全風險；全球經濟復甦仍脆弱乏力，又疊加發展鴻溝加劇的矛盾；氣候變化等治理赤字尚未填補，數字治理等新課題又擺在面前。

他指出，越是困難時刻，越要堅定信心，矛盾並不可怕，任何艱難曲折都不能阻擋歷史前進的車輪。面對重重挑戰，決不能喪失信心、猶疑退縮，而是要堅定信心、激流勇進。

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他表示，要共同維護世界和平安寧，提到安全是發展的前提，人類是不可分割的安全共同體。而事實證明，冷戰思維只會破壞全球和平框架，霸權主義和強權政治只會危害世界和平，集團對抗只會加劇21世紀安全挑戰。

習近平稱，中方願提出全球安全倡議：

要堅持共同、綜合、合作、可持續的安全觀，共同維護世界和平和安全； 堅持尊重各國主權、領土完整，不干涉別國內政，尊重各國人民自主選擇的發展道路和社會制度； 堅持遵守聯合國憲章宗旨和原則，摒棄冷戰思維，反對單邊主義，不搞集團政治和陣營對抗； 堅持重視各國合理安全關切，秉持安全不可分割原則，構建均衡、有效、可持續的安全架構，反對把本國安全建立在他國不安全的基礎之上； 堅持通過對話協商以和平方式解決國家間的分歧和爭端，支持一切有利於和平解決危機的努力，不能搞雙重標準，反對濫用單邊制裁和「長臂管轄」； 堅持統籌維護傳統領域和非傳統領域安全，共同應對地區爭端和恐怖主義、氣候變化、網絡安全、生物安全等全球性問題。

習近平又表示，要共同應對全球治理挑戰。「世界各國乘坐在一條命運與共的大船上，要穿越驚濤駭浪、駛向光明未來，必須同舟共濟，企圖把誰扔下大海都是不可接受的。」

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脫鉤、斷供、極限施壓行不通 大國要展現大國樣子

他續說，國際社會發展到今天已經成為一部複雜精巧、有機一體的機器，拆掉一個零部件就會使整個機器運轉面臨嚴重困難，被拆的人會受損，拆的人也會受損。當今世界，任何單邊主義、極端利己主義都是根本行不通的，任何脫鉤、斷供、極限施壓的行徑都是根本行不通的，任何搞「小圈子」、以意識形態劃線挑動對立對抗也都是根本行不通的。

他提出，要踐行共商共建共享的全球治理觀，弘揚全人類共同價值，倡導不同文明交流互鑑。要堅持真正的多邊主義，堅定維護以聯合國為核心的國際體系和以國際法為基礎的國際秩序。大國尤其要作出表率，帶頭講平等、講合作、講誠信、講法治，展現大國的樣子。

對於亞洲發展，習近平稱要堅定維護亞洲和平。地區和平穩定不是天上掉下來的，也不是哪個國家的施捨，而是地區國家共同努力的成果，強調要秉持相互尊重、平等互利、和平共處等原則，奉行睦鄰友好政策，把命運牢牢掌握在自己手中。

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同時積極推動亞洲合作，並促進亞洲團結。用對話合作取代零和博弈，用開放包容取代封閉排他，用交流互鑑取代唯我獨尊；要鞏固東盟在地區架構中的中心地位，維護兼顧各方訴求、包容各方利益的區域秩序；國家無論大小強弱，無論域內域外，都應該為亞洲添彩而不添亂，都要共走和平發展大道，共謀合作共贏大計，共創團結進步的亞洲大家庭。

責任編輯：林佩怡

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