財長劉昆：G20各成員應團結協作 反對將經濟議題政治化

財政部長劉昆在G20（二十國集團）財長和央行行長會議上表示，面對風險與挑戰，G20各成員應團結協作，為不穩定的世界提供穩定因素。針對會上部分成員關於地緣政治對全球經濟影響的表態，中方強調反對將經濟議題政治化。

劉昆籲勿把世界經濟政治化、工具化、武器化

4月20日至21日，G20財長和央行行長會議以線上線下相結合方式召開。劉昆以視像方式出席會議並發言。據路透社報道，本次G20財長和央行行長會議的主要議題是烏克蘭戰爭、糧食安全和從新冠大流行中持續復甦。報道指，美國財長耶倫（Janet Yellen）在俄羅斯官員發言時，與多國財長一起離席，抗議俄羅斯對烏克蘭的侵略。

據新華社報道，劉昆表示，面對風險與挑戰，G20各成員應團結協作，為不穩定的世界提供穩定因素。

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劉昆表示，要致力於完善以聯合國為核心的國際體系和以國際法為基礎的國際秩序，不把世界經濟政治化、工具化、武器化。樹立共同體意識，採取負責任的經濟政策，挖掘創新動力。多渠道解決發展中國家關切，確保各國民生不受影響。中方歡迎各方支持和參與全球發展倡議，加快落實聯合國2030年可持續發展議程。

劉昆指出，中方願繼續會同各方在世界衛生組織框架下完善全球衛生治理架構，加強抗疫融資合作，把G20領導人共識落到實處。中方支持G20財金渠道立足本身職能，在遵循《聯合國氣候變化框架公約》相關原則前提下，就應對氣候變化的財金政策開展經驗分享，推動綠色低碳發展。中方願本著「共同行動、公平負擔」原則，在個案基礎上按G20共識有序落實好《緩債倡議後續債務處理共同框架》。

針對會上部分成員關於地緣政治對全球經濟影響的表態，中方強調反對將經濟議題政治化，G20應堅持自身職責定位，相關討論應聚焦經濟影響，並遵循全面和平衡原則。

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責任編輯：尹航

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