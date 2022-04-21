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【上海疫情】浦東居民收「雜牌」物資不敢用 當局介入調查

社會熱點 11:52 2022/04/21

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上海新冠肺炎疫情未見明顯緩和，物資保障問題備受關注。近日，浦東新區周浦鎮有多名居民在網上反映，稱收到「雜牌」防疫物資，有關生產企業更有不良紀錄，曾因違反食品安全法被處罰。對此，周浦鎮工作人員表示，物資是區裡統一調配，目前已將問題上報給領導。浦東市場監管局亦發佈消息稱，已對該鎮採購的防疫物資抽樣送檢。

據居住在周浦鎮的網民透露，收到的物資為沒有聽說過的「雜牌」，生產企業有不良記錄。其中一款小白兔榨菜，由浙江某公司生產。天眼查信息顯示，該公司在2021年12月因另一款榨菜的含鹽量不合格，違反《食品安全法》，被德清縣市場監管局處罰。物資包內另一款蕨根粉絲，為德陽市某食品公司生產。該公司曾收到多次行政處罰，且有一款蕎面存在1次食品抽檢結果不合格記錄。

生產企業被揭記錄不良 

此外，北京青年報引述東明路街道一名居民表示，收到和周浦鎮相同的物資，是一桶名為「薈依潔」的洗衣液，還有樓老七榨菜和一款石斛牙膏。她表示，洗衣液和牙膏都是沒有聽過的牌子，看起來也很粗糙，所以不敢使用。

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對於居民反映收到的物資存在質量問題，周浦鎮政府值班室熱線人員回應指，物資是由區裡統一調配，他們已向上級領導上報。而東明路街道的工作人員也表示，該街道接到不少居民反映類似問題，目前已上報。

上海浦東市場監管部門於20日發布消息稱，當局接到居民反映後，對防疫物資的食品安全等情況進行調查，發現該批生活物資禮包是周浦鎮人民政府，委托上海好趣多商貿有限公司集中採購。禮包由食品和生活用品組成，經由好趣多公司分別向濟寧善道商貿有限公司、杭州超玥電子信息科技有限公司採購。

監管部門查見兩家供應商證照齊備，並能提供所發放的食品、生活用品的生產廠家營業執照，和相關產品生產許可證及合格證明。目前，已經對相關食品和生活用品進行抽樣送檢。

責任編輯：易燕丹

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