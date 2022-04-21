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台媒：台陸軍官兵現身美軍訓練場

國情動向 11:55 2022/04/21

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台灣傳媒報道，美國陸軍裝甲基礎軍官領袖課程臉書前日（19日）發布的照片，出現台灣陸軍官兵。台灣的軍方對此暫無評論。

在北京，外交部發言人汪文斌曾表示，堅決反對美方同台灣地區進行任何形式的官方往來和軍事聯繫，反對美方干涉中國內政。

據自由時報報道，美國陸軍裝甲基礎軍官領袖課程（U.S. Army Armor Basic Officer Leader Course）在臉書公開協助訓練盟國裝甲部隊軍官的活動照片，照片出現一名穿著陸軍迷彩服，左胸前有台灣陸軍標章的官兵。

    點擊圖片放大
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照片的文字顯示，該活動是裝甲基礎軍官領袖課程（ABOLC）的教學戰術演習，由美國鷹隊幹部（Cadre of Hawk Troop）和戰術團隊（Tactics Team）在好望訓練區（Good Hope Training Area）執行。

台美簽署2.46億元美元軍購合約 京曾促停止軍事勾連

大陸國台辦：遏制台獨及台美勾連決心 不光嘴上說

報道提及，台灣向美採購108輛M1A2T坦克，總金額超過405億元（新台幣，約14億美元），台陸軍司令部稱，M1A2T坦克不論是在火力、防護力及機動力等指標上，都大勝大陸解放軍99式主戰坦克。2021年的台軍方消息稱，首批38輛會在2024年直接交運抵台，2025年交運42輛、2026年28輛。報道稱，從美軍19日放出的照片可以得知，在M1A2T坦克抵台前，台陸軍已先派人接受美軍協訓。

針對台美軍事協訓，大陸國台辦發言人朱鳳蓮也曾表示，我們堅決反對美國向中國台灣地區出售武器，反對美同台進行軍事聯繫等任何形式的官方往來。民進黨當局妄圖勾連外部勢力「以武謀獨」，只會將台灣推向災難。

責任編輯：李冰琪

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