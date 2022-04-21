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拜登政府上台後中美防長首通話 官媒：釋幾個清晰信號

國情動向 12:11 2022/04/21

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中國國務委員兼國防部長魏鳳和，周三（20日）與美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）通話，是拜登政府上台以來，中美防長首次通話，雙方談及中美、台灣及烏克蘭問題。

中國《環球時報》報道，這場姍姍來遲的通話，釋放了幾個清晰信號。專家認為談總比不談好，尤其中方就台灣問題嚴正警告美方，美方應清晰接收到，勿對北京的決心意志產生誤讀、誤解、誤判。

報道指出，上一次中美防長通話，已是2020年8月魏鳳和與前特朗普政府國防部長埃斯珀，至今已有近21個月。

談比不談好 有管控風險、穩定兩軍關係的意願

分析人士稱，中美防務關係是兩國關係的重要組成部分，此次通話是落實中美元首會晤的重要舉措，努力確保雙方不陷入軍事危機，避免陷入冷戰，為重返穩定發展創造條件。而談總比不談好，遲到總比不到好，接觸總比對抗強。無論是達成共識，還是坦率對話，雙方能坐下來談，保持溝通，就是一件好事。

北京外國語大學國際關係學院國際問題專家卓華認為，當前中美關係處在關鍵的十字路口，一些地區熱點問題或產生溢出效應，引發衍生危機，中美關係由於美方部分人堅持遏華反華，仍沒走出困境，中美防長通話說明兩國軍方都有管控風險、穩定兩軍關係的意願和誠意。

台灣問題上 避免誤解、誤讀、誤判

分析人士亦指，台灣問題無疑仍然是中美關係上的最重要障礙。「當前美國在台灣問題上動作頻頻，中國防長對美方的警告更能讓美方對中方的決心、意誌有準確了解，避免出現誤解、誤讀、誤判。這既有利於兩國關係，也有利於兩岸和平」。

軍事專家宋忠平表示，國家領土完整是大是大非問題，絕對不能也不會有絲毫含糊。解放軍將會按照《反分裂國家法》來維護國家主權和領土完整，解放軍有能力，有信心，也有決心維護國家核心利益不受侵犯。

亦有軍事專家表示，美方新聞稿較短，似乎是有意淡化處理，既不想突出兩軍戰略溝通，也不想突出兩軍分歧。但專家認為，中方此次是應約通話，在雙方宣布通話後，哪方披露的信息多，哪方就佔了主動。

據報奧斯汀與許其亮對話未果 轉與魏鳳和通話

據中國國防部網站，魏鳳和是應約與奧斯汀通話。魏鳳和說，中美雙方要認真落實兩國元首共識，相互尊重、和平共處、避免對抗，美方要將「四不一無意」承諾落到實處（不尋求同中國打「新冷戰」，不尋求改變中國體制，不尋求通過強化同盟關係反對中國，不支持「台獨」，無意同中國發生衝突。）。

中美防長通話 魏鳳和促美勿就烏克蘭問題對華施壓

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他說，中國希望與美國建立健康穩定發展的大國關係，也必將捍衛國家利益和尊嚴，美國不應低估中國的決心和能力。中美兩軍要增進軍事互信，加強對話交流，管控風險危機，開展務實合作，確保兩軍關係正常穩定發展。

針對台灣問題，魏鳳和表明嚴正立場，強調台灣是中國不可分割的一部分，這是誰也無法改變的事實和現狀。台灣問題如果處理不好，就會對兩國關係造成顛覆性影響。中國軍隊將堅決維護國家主權安全和領土完整。並引述美國表示堅持一個中國政策。雙方還就海空安全問題、烏克蘭局勢等交換看法。中方要求美方停止在海上進行軍事挑釁，不得利用烏克蘭問題對中國抹黑栽贓、威脅施壓。

而美國國防部發表的新聞稿較簡短，僅稱雙方討論了美中防務關係、地區安全及俄羅斯入侵烏克蘭問題。據美國之音，美國國防部一名高級官員在背景簡報會上表示，奧斯汀不期待與魏鳳和的45分鐘通話中，在關鍵議題上取得重大突破。

值得一提的是，據外電報道，奧斯汀曾要求與中共中央軍委副主席許其亮對話，但一直碰壁，後來轉而與魏鳳和通話。

【中美角力】屢試無果 美防長未能與中國軍方高層對話

責任編輯：林佩怡

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