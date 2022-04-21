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小紅書被傳裁員兩成 官方這樣回應（更新版）

經濟脈搏 19:05 2022/04/21

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內地互聯網裁員潮再起，分享生活類社交平台小紅書被曝裁員，不少小紅書員工在脈脈（職場社交平台）上爆料，當天突然被通知last day，只有通知沒有溝通的空間，賠償方式是N+1，但拿不到年終獎，因為小紅書一般每年4月底發績效年終獎。

更新19:03 官方回應

小紅書運營企業——行吟資訊科技(上海)有限公司表示，網傳「整體性裁員」實為正常的人員汰換。

該公司稱，3月起，小紅書按照慣例開展企業年度績效考核工作，基於年度績效考核結果進行正常的人員汰換。考核面向所有正式員工(含試用期內員工)，績效不合格員工通常占比10%左右。此次因績效不合格進行協商解除勞動關係的員工約200多人，約占員工總數的9%左右，與網傳消息中「20%」的比例不符。

據新浪科技報道，有小紅書員工透露，此次整體裁員20%，各個部門都有涉及，涉及的應屆生和試用期員工較多，北京、上海公司均有員工被裁。

胡春華：就業形勢嚴峻 將穩就業放在更重要位置

網信辦回應互聯網「裁員潮」 稱近半年來用工人數保持平穩

但也有說法稱是正常的盤點優化，屬於末尾淘汰，去肥增瘦，優化完會開啟招聘，不過招聘量不大。一位求職表示，此前已經通過了面試，但是被告知沒有職位空缺了；另一位求職者表示，前幾天還接到了小紅書HR的面試邀約電話。

對於裁員傳聞，小紅書目前暫無回應。

小紅書被傳裁員：有員工指當日突然被通知last day

目前小紅書正處於籌備上市的階段，此前曾多次傳出上市消息。去年10月，有報道稱小紅書考慮將上市地點從美國轉到中國香港，並進行規模至少5億美元的香港IPO。小紅書方面曾回應：公司會階段性與資本市場保持溝通，但暫無明確IPO計劃。

責任編輯：李冰琪

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