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IMF總裁：中國經濟長期放緩將對全球產生溢出影響 但有政策空間

經濟脈搏 13:01 2022/04/21

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中國經濟下行壓力加大之際，國際貨幣基金組織（IMF）總裁格奧爾基耶娃（Kristalina Georgieva）周四（21日）表示，中國經濟長期放緩將產生巨大的全球溢出效應，但她表示，中國有調整政策、提供支持的空間。

綜合傳媒報道，格奧爾基耶娃在博鰲論壇發表視像演講時稱，中國應對經濟放緩的行動，對全球經濟復甦至關重要。

而她認為，無論是在貨幣政策還是財政政策方面，中國都有充足政策空間。她指出，中國可以利用政策空間支持最弱勢人群、促進消費，讓消費繁榮給經濟帶來更多活力。另外，在房地產行業加大政策力度，也可以幫助確保經濟平衡復甦。

此前一天，格奧爾基耶娃在IMF和世界銀行春季會議的發布會上稱，看到中國消費不足、復甦不夠強勁，因此與其將資金投入公共投資，不如投入民眾口袋，消費熱潮就會帶來更多活力。

IMF總裁格奧爾基耶娃（資料圖片）

【博鰲亞洲論壇】習近平：中國經濟長期向好的基本面不會改變

社科院專家：中國仍有很多政策手段 5.5%經濟增長目標可實現

受疫情等影響 中國首季GDP按年增4.8%

IMF日前將對中國今年增長預期進一步下調至4.4%，原因是廣泛的抗疫封控措施和俄羅斯入侵烏克蘭，加劇中國面臨的壓力。

外國券商也紛紛調低對中國GDP的評估，其中野村周四將中國今年經濟增速預測，由4.3%下調至3.9%，並預計第二季僅增長1.8%。野村指出，4月高頻數據迅速惡化，局部或全面封控的城市數量增加，物流嚴重中斷，而且有跡象表明北京不太可能很快放棄「清零」路線。

責任編輯：林佩怡

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