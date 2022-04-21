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人民日報：香港疫情防控不得大意 堅持動態清零是通關必要條件

國情動向 13:25 2022/04/21

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本港第五波新冠疫情緩和，今日（21日）首階段放寬社交距離措施。內地官媒《人民日報》今日發表評論文章，指香港疫情防控態勢向好，但來不得半點大意；堅持「動態清零是其和內地通關的必要條件，強調香港的疫情防控工作，也是全國疫情防控大局的組成部分，這決定了「香港抗疫不是一城一地之事」。

該篇題為《香港疫情防控態勢向好，珍惜成果不可大意》的文章指出，近段時間，香港第五波疫情正在逐步受控，而穩控疫情，絕非「自然而然」發生，更不是所謂「與病毒共存」的「躺平」帶來的，而是中央政府全力支援、香港特區政府負起主體責任、香港社會各界團結一心，共同打響疫情防控阻擊戰的結果。

關乎全國大局 港抗疫非一城一地之事

文章稱，香港抗疫現實再次證明，只有始終堅持「人民至上、生命至上」理念，堅持「外防輸入、內防反彈」總策略和「動態清零」總方針，才能盡快遏制疫情擴散蔓延勢頭，最大限度保護人民生命安全和身體健康。

文章提醒，香港疫情防控態勢向好，但來不得半點大意。強調堅持「動態清零」，是當前抗擊疫情最為科學、有效、經濟，最為符合香港實際的策略選擇。疫情防控成果來之不易，時至今日，更要鞏固好、維護好，堅定「動態清零」的決心和信心，謹防反彈、絕不鬆懈。

文章續指，對於香港來說，堅持「動態清零」是其和內地通關的必要條件。香港的疫情防控工作，也是全國疫情防控大局的組成部分。這就決定了，香港抗疫不是一城一地之事。港府要切實履行好主體責任，確保物資發放到位、設施利用到位、防疫措施執行到位，以投身抗疫的實際行動和成效，不辜負中央援港抗疫的深切關懷，不辜負全體香港市民的殷切期盼。

習近平談疫情：不能放鬆防控工作 堅持動態清零

鍾南山支持「動態清零」舊聞被多家內媒重新報道

責任編輯：林佩怡

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