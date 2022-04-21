華視誤報事件懲處8人 初步確認不涉黑客入侵

台灣華視新聞台周三（20日）誤報「新北市被解放軍導彈擊中」等快訊字幕，引起公眾一片嘩然。事發後，台北市調查處和通訊傳播委員會分別派員到華視了解系統操作，初步確認內網環境沒有受到黑客入侵。華視亦緊急召開自律委員會，今日（21日）公佈處分相關導播、編輯、晨間新聞製作人等共8人，最重懲處包括記大過；華視代總經理陳雅琳亦向董事會自請處分。

綜合台媒報導，華視發生烏龍事件後，台北市調查處已派遣調查官到場，並進入導播室了解系統操作流程，以釐清事件是否涉及境外敵對勢力或黑客所為。當地通訊傳播委員會（NCC）亦派員到場，調查事發原因。

內部疏失引發播放事故

華視方面表示，上周接獲新北市消防局委託，製播民安八號防災演習影片，預備搭配新聞報導播放。快訊字幕出現的內容，實為演習想定的關鍵基礎設施演練情境，包括飛彈攻擊、天災大雨地震襲擊等，並非真有其事。但因內部疏失，未有把系統調回正常狀態。

台北處調查官亦查明，周二（19日）值班導播受託剪接好影片並做好字幕後，未有做好交接。而20日的當值導播上班時，亦沒有依照華視內部流程重複確認內容，以致啟用快訊字幕系統時，連接錯誤的字幕路徑，引發後續播放事故。

台灣華視新聞誤報「新北市遭共軍導彈擊中」 道歉將嚴懲工作人員

兩名華視導播20日主動到台北處再度說明原委，承認2人都有疏忽，但絕非有特定目的或受人指使。台北處認為，華視新聞快訊字幕等系統使用封閉的內部網絡環境，暫無黑客入侵跡象，2名導播的說明也與實際狀況相符，初步研判本次事件為不該發生卻發生的單純失誤，已將2名導播請回，後續若有必要，將報請檢察官指揮偵辦。

華視致歉 代總經理自請處分

華視事後發布聲明強調，「身為公廣集團一員，不容許此等錯失，必深切檢討，以更嚴格的標準自律，華視亦將全力配合NCC行政調查，同時也再次鄭重向社會大眾致歉。」

華視代總經理和華視新聞台長陳雅琳剛從法國和美國採訪返台，隔離中的她昨天透過影片致歉，表示誤植演習相關訊息讓民眾誤解，華視將深切反省，「針對整起事件技術操作錯誤的同仁，以及相關失職的人員、主管、經理會進行最嚴厲的處分，而我身為華視代理總經理也會向董事會自請處分。」

責任編輯：易燕丹

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