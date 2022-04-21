疫下宅家 劉畊宏內地平台直播健身操圈2200萬粉（組圖）

49歲的劉畊宏近年將事業重心移往內地，在上海開設健身中心、咖啡廳，去年他帶著一家5口移居上海。由於近期上海爆發疫情，熱愛健身的他和老婆一起在家直播健身，沒想到他短短1個月粉絲就突破2200萬。

據《界面新聞》報道，劉畊宏的走紅和特殊時期大家的需求直接相關。全國多地都在經歷新一輪新冠疫情影響，居家隔離讓不少人關注如何在家也能更好地運動出汗，而跟著直播鍛煉，有專業的人指導以外，也能夠克服掉一定的惰性。

今年2月，劉畊宏才開始穿上背心，帶上妻子和岳母一起轉型健身主播，固定在每週二三四日晚7點半和週六早上9點進行直播，每場時長約1個半小時。

在直播中他和鐘麗緹夫婦、應采兒夫婦進行過直播連麥，其中應采兒的兒子Jasper也突然出現，讓這次直播的觀看人數飆升到116萬；由於早前平台因其著裝暴露判違規，劉畊宏穿上羽絨服堅持「帶跳」，也幫其吸了一波粉。

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另外，劉畊宏最有名的燃脂毽子舞，也是以周杰倫的《本草綱目》為BGM設計的。劉畊宏在直播中還曾表示，將在3千萬粉絲跳操福利時和周杰倫連麥。

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劉畊宏走紅不單是疫情的影響，還有平台的策劃和推動。據一位匿名直播業內人士提供的說法，此次劉畊宏的走紅，包括在抖音熱榜上看到相關的熱詞，都是抖音在進行策劃和推動。許多網友都紛紛打卡劉畊宏健身操，更稱要做「劉畊宏女孩」。

劉畊宏於1990年出道，做過演員和歌手等。早年間他和周杰倫都簽在吳宗憲的公司旗下，隨後的職業生涯也一直繞不開好友周杰倫，曾幫後者拍過MV和出演《頭文字D》等電影。

責任編輯：李冰琪