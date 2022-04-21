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不在復工「白名單」內 上海中小企憂失訂單毀生計

經濟脈搏 15:11 2022/04/21

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上海允許首批666間重點企業率先復工，未被納入復工「白名單」的絕大多數中小企，正擔憂封控下面臨的持續損失，甚至失去長期客戶及訂單，重創生計。

當地媒體《第一財經》走訪多間中小企，半導體設備企業負責人徐先生指，他們七成業務是來自浙江一間龍頭企業的訂單，「由於我們的停工，浙江的客戶已經停工20多天，幾千人的工廠不可能一直為了等我們的供貨停止生產，如果他們找到了合適的替代供應商，到時解封後我們也會失去最大的訂單導致關門」。

徐先生又指，他們自本月1日，即上海全城封控後就開始停工，廠裡工人也全部回家。如果客戶都在上海，大家都處於「靜止狀態」也不會如此擔憂，正因為他們以外省訂單為主，才擔心這些已維持十幾年的合作關係被其他競爭對手取代。他希望長三角物流、產業鏈供應能快速解決問題。

一間軍工企業的負責人吳先生也表達了同樣擔憂，他們客戶八成來自江蘇和浙江，當前最大問題是無法辦公，物流問題甚至令合同以及投標的章難以寄出去。

有台商則向台媒《中國時報》指，長三角地區復工還有許多問題未解決，有同行因上海港阻塞改把貨送至寧波港出口，又因鄰近上海被拒收，最後只能一路北上送到青島港，但一趟運費由原本的約5000元（人民幣，下同）暴升至8萬元，不出貨又不行，最後利潤都被吃光。

另一台商也坦言，這波復工與當地多數中小台資企業沒有關係，又質疑官方制定這樣的名單，是打算把防疫責任推到企業身上。

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責任編輯：陳建錫

 

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