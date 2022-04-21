為促婚育要「少報道或不報道丁克、獨立女性」 人大代表觀點惹議

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內地人口問題嚴峻，2021年結婚登記對數更創1986年以來新低。《人民政協報》刊出人大代表李華成的觀點稱，要營造濃厚的婚育氛圍，達成「不婚不育是誤區，優生優育是責任」的社會共識。李華成還提到，就媒體而言，要少報道或不報道不符合主流價值觀的如「獨立女性」「丁克」等。此文引發網絡熱議。
李華成：要營造濃厚的婚育氛圍
據《人民政協報》18日刊出的文章，湖北省荊州市人大代表、荊州市婚姻家庭法學會會長、長江大學法學院院長李華成認為，中國不婚不育人群中有相當一部分人對婚姻和生育持「恐懼」和「麻煩」的心態，還有部分人甚至認為不婚不育是「個性和自由」的表現。
李華成說，「男大當婚，女大當嫁」「多子多福」一直是中國歷史上的主流文化觀，而「不想婚」「不想生」現象主要發生在近些年。李華成認為，應該充分發揮全社會力量營造濃厚的婚育氛圍。就媒體來說，要對不符合主流價值觀的如「獨立女性」「丁克」等減少報道或不予報道，將媒體資源更多聚焦於美滿家庭、優生優育等宣傳上來，讓年輕人盡快達成「優生優育是責任」的共識。
值得一提是，《人民政協報》報紙中刊出李華成的觀點是：要對不符合主流價值觀的如「獨立女性」「丁克」等減少報道或不予報道。而在《人民政協報》微信公眾號同日刊出的文章中，表述則成了「要對不符合主流價值觀的婚育觀減少報道或不予報道」。
李華成還提到，要優先為經濟較困難的婚戀人群提供保障性住房，打消適齡婚育人群「無法結」的尷尬；希望中國應盡快修改相關政策法規，讓計劃內生育全免費的時代盡早到來，讓二孩、三孩適當補貼政策盡快到來，打消「生不起」「養不起」的顧慮。
此外，要嚴懲不利婚育生育的違法行為，清理不利婚育生育的不當政策。比如，
此篇文章引發網民熱議，惟2.2萬條評論已不可見。
責任編輯：尹航
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