疫情之下 內地調查：3成半自僱貨車司機 3月淨收入不到3千元

在新冠肺炎疫情之下，內地一項調查顯示，貨車司機面臨著淨收入低谷的困境，逾3成半的自僱貨車司機，今年3月淨收入不到3,000元（人民幣，下同）。而受疫情防控措施影響，行程碼帶星、核酸檢測、滯留等問題，也嚴重影響貨車司機的工作和生活。

《中國新聞周刊》引述中國勞動關係學院教師周瀟，根據今年3月「中國卡車司機調研課題組」對1,801位卡車司機的問卷調查，35.7％的自僱司機當月淨收入在3,000元以下。周瀟稱，造成收入如此低迷的原因包括運價降低、跑車趟數減少、油價上漲等。

面臨還貸壓力

有受訪的貨車司機表示，「今年初，可能是貨運行業最低迷的時候」。一名從2014年開始跑貨車的司機稱，今年的收入相比去年同期少了20％，相比前年少了40％。另一名開了約15年貨車的司機稱，運價在持續走低，以前220至230元／噸，現在150元都是高的了。但4月以來，運價上浮，因不少司機被滯留或是被隔離，市面暫時車輛緊張。

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另外，近兩年跑車效率也在降低。司機舉例指，2019年從湖南到上海每個月能跑5趟，這一、兩年每月只能跑3趟半。惟油價和過路費持續走高，司機稱，今年油價漲到了7元多，而2020年油價才接近5元；由於疫情管控，行程碼不符合規定就無法下高速，只能一直開高速路，過路費就增加。

根據周瀟小組的調研，貨車司機普遍面臨經濟壓力大的問題。自僱貨車司機群體中，22.7％的司機每月還貨車貸款金額在9,000至12,000元之間，綜合下來每個月還貸在6,000元以上的佔比達62％。

司機滯留下求生 防疫措施礙生活

研究又顯示，約一半的貨車司機，今年3月在路上滯留1至3次，8％滯留10次以上；9.4％聲稱最長一次滯留達到7天以上。而滯留期間，第一個困難是吃飯，有司機把滯留經歷稱為「上海求生」，他們用磚頭砌成柴火灶，放上鐵鍋炒雞蛋、煮麵。

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同時，不少貨車司機也遇過因行程碼帶星而被勸返。根據周瀟所在課題組調研，60%司機目前行程碼帶星。由於行程碼帶星要14天後或中高風險地區降級後才消失，加上卡車不斷流動，常常出現一個星號消失、另一個星號出現的問題。此外，各地防疫政策不同，通行證、核酸證明也互不相認，核酸檢測報告也有時效問題。疫情還令人對司機有偏見，司機感到不被尊重。

據官方去年11月公布的數據，2020年全行業1728萬貨車司機，完成了全社會74％的貨運量和31％的周轉量。

總理李克強日前表示，高度重視當前物流不暢對經濟循環的影響，加強地區間、部門間銜接，確保交通骨幹網絡、港口等有序運行，暢通國際國內物流，維護產業鏈供應鏈穩定。

另外，全國保障物流暢通促進產業鏈供應鏈穩定電視電話會議日前舉行，提到要改善物流從業人員工作生活條件，並給予延期還貸等金融支持。要足量發放使用全國統一通行證，核酸檢測結果48小時內全國互認，實行「即採即走即追」閉環管理，不得以等待核酸結果為由限制通行，以及著力穩定產業鏈供應鏈。

責任編輯：林佩怡

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